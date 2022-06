Ivy Queen reaparece en redes sociales con un mensaje tras preocupar por su estado de salud

Click to share on Facebook (Opens in new window)

“Cuando cuidas lo que dejas entrar en tú mente sólo lo importante llega al corazón”, fue el mensaje que escribió Ivy Queen en su cuenta de Instagram al publicar una imagen en la que ella aparece con el cabello largo, rizado y en tono naranja.

Esta publicación de la cantante boricua llega apenas días después de haber causado preocupación a sus fanáticos tras publicar un video en la que se observa decaída por una situación que afecta su salud. ‘La diva’ no explicó cuál sería la enfermedad que la aqueja.

En ese mismo audiovisual Ivy Queen narra: “Yo en esta vida soy una aprendiz, no una víctima. Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos. Por favor, siempre que puedan, sean un ángel en la vida de alguien porque usted no sabe cuando puede necesitar uno en la vida. Gracias a todos por procurar por mí”.

En el video se observa a la intérprete boricua con la cabeza cubierta con un pañuelo y se ve que tiene moretones en el cuello. Estas imágenes encendieron las alarmas en sus seguidores, quienes le han dejado cientos de mensajes de amor y apoyo en este momento:

“Siempre serás nuestra reina la mejor de todas por siempre!!!!! y sea lo que sea lo que estás pasando hay mucha gente que te ama y apoya”, “Sanidad y salud en el nombre de Jesús”, “Mi reina que Dios te de pronta recuperación quienes te queremos y seguimos te mandamos todas las buenas energías y oraremos por ti”, “Mis mejores deseos, Dios está contigo, bella, te vas mejorar de esta saldrás un saludo y un abrazo enorme” y “Eres fuerte y vamos a salir de esta porque eres inspiración para todas nosotras las mujeres porque luchas y vas a seguir luchando para salir de esta” son algunos de los mensajes que se pudieron leer en su cuenta de TikTok.

