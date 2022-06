Altas temperaturas en Sacramento arruinan ceremonia de graduación; UC Davis compensará a los estudiantes

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las altas temperaturas en California provocaron la suspensión, en dos ocasiones, de una graduación escolar en la UC Davis, por lo cual la institución compensará a los alumnos que se quedaron con las ganas de tener su ceremonia como se realiza comúnmente.



A través de un comunicado, el rector de la universidad, Gary S. May, informó sobre el reembolso que se dará a los estudiantes.



“Ofrecemos un reembolso de regalía de $58, que cubre el birrete, la toga y la borla, a los graduados que no pudieron ser reconocidos el viernes y el sábado”, señala.



Asimismo, May ofreció una disculpa a la comunidad estudiantil y los asistentes al evento por los inconvenientes, que han generado molestia y frustración: “Me disculpo por el dolor, la ira y la frustración que muchos de ustedes han experimentado y expresado”.



El rector añadió que hicieron todo lo que estuvo en sus posibilidades por aminorar los problemas por el aumento de temperaturas, pero no bastó y la ceremonia tuvo que ser suspendida.



“La salud y la seguridad del campus es siempre nuestra máxima prioridad”, expresó May.



La UCD Davis hizo lo posible por realizar tan importante evento para sus alumnos, pues el pasado viernes por la mañana se realizó la ceremonia, aunque debido a las altas temperaturas, que rondaban los 100 grados, hubo 36 reportes para asistencia médica por calor.



Del total de reportes, siete personas llegaron al hospital por las afectaciones, lo que llevó a las autoridades a pedir que se suspendiera.



La ceremonia fue reprogramada para la mañana del sábado, no obstante, el calor volvió a hacer de las suyas y de nueva cuenta se suspendió el evento.



Aunque el domingo se volvió a intentar con el resto de los graduados, de nueva cuenta no pudo llegar a su fin, pues el calor no dio tregua a los alumnos y sus familias.

