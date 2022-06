Estos son los nominados para la eliminación en ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una nueva semana corre en ‘La Casa de los Famosos’ y ya los primeros 5 sentenciados que enfrentarán la eliminación se conocen. En esta oportunidad la lista está confirmada por Niurka Marcos, Salvador Zerboni, Daniella Navarro, Lewis Mendoza y Osvaldo Rios.

El público decidirá a través de las votaciones quién será la celebridad eliminada. En la publicación anunciando a los nominados que se hizo en la cuenta de Instagram de Telemundo Realities los usuarios de esta red social y seguidores del reality show expresaron por quienes votarán para que se vaya del programa.

Entre los nombres que más se repiten están Daniella Navarro y Niurka Marcos. “Vamos a votar por Nirukaaa es una oportunidad de sacarla”, dijeron en uno de los comentarios.

Osvaldo Ríos y Lewis Mendoza recibieron la nominación espontánea por parte de Laura Bozzo, quién lloró al momento de hacerla y contar por qué había tomado esa decisión:

“Quiero hacer la nominación espontánea y quiero darle, con el dolor de mi corazón y por eso estoy llorando, 3 votos a Osvaldo. Lo que pasó con lo de la comida, que me quisieron sacar y separar y dejarme solita a mí me dolió mucho porque me sentí vulnerable completamente. Y 2 votos le doy a Lewis porque es como mi hijo, pero cuando lo nombraron líder se sentía como el rey. Cuando me sirvieron un poquito de almendras se paró, gritó que por qué, qué tenía que repartirse y me pareció horrible porque ese no era el Lewis que yo conocía. Por eso le doy 2 puntos a Lewis, con el dolor de mí corazón”, dijo la conductora al momento de nominar a estos dos participantes.

Estas fueron algunas de las reacciones del público tras la nominación de Bozzo: “Ay laura ya aburre parece que metieron a una niña en vez de una sra adulta! De todo se queja esta sra si ya sabía lo que iba a enfrentar ahora que alega”, “Hoy si lewis llegó tu hora papá”, “Ella pidió que les dieran el dinero de la comida y separarla y ahora se hace la víctima”, “Osvaldo y Lewis a la calle”, “bravo Laura, a jugar así como ellos juegan”.

