Laura Bozzo aprende a trapear en La Casa de los Famosos gracias a Daniela Navarro: Telemundo

En La Casa de los Famosos decidieron que ya era hora de hacer limpieza. Laura Bozzo fue una de las primeras en decir que la casa estaba muy sucia. La actriz venezolana Daniela Navarro le tomó la palabra y juntas limpiaron la habitación del cuarto morado.

Daniela Navarro, actriz venezolana que logró callar a Niurka en La Casa de los Famosos. / Foto de Telemundo

Laura Bozzo hizo limpieza y ha sido Daniela la persona que le enseñó a la peruana a trapear. “No era tan sencilla la cosa” dijo Laura el terminar la ardua tarea. “Oh, chispas”, dijo después, orgullosa por todo su trabajo.

Ahora, después lo limpio que dejó el cuarto no quieren que sus compañeros entren. “Uff”, decía Laura desde el sofá. Y es que hoy sí que Laura está dispuesta a mostrar un rostro nuevo y diferente. “Gracias mi Dani, lo hicimos bien. Yo no me pongo guantes jamás”, decía Laura Bozzo. “La reina de América” está demostrando que a sus 70 años puede estar siempre activa y proactiva.

La nueva actitud con la que Bozzo está viviendo esta nueva etapa en La Casa de los Famosos está permitiéndole al público empatizar con el cuarto morado. Porque los del azul están empezando a quebrarse, todo gracias a la mismísima Niurka Marcos.

La prueba de la semana generó unión por unos cuántos minutos, paz que decidió romper Niurka. La cubana prefirió perder el 100% del presupuesto, porque no quiere unirse a los del morado bajo ninguna circunstancia. Después de esta acción, las redes sociales estallaron en su contra. Y ahora no sólo apoyan a los morados, sino que además quieren que sea Ivonne Montero la que gane la final. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

