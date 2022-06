Laura Bozzo llora en ‘La Casa de los Famosos’ y se defiende con la nominación espontánea

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Laura Bozzo usó la nominación espontánea en ‘La Casa de los Famosos’. La conductora reconocida en toda Latinoamérica aseguró que está decisión le dolió en el corazón y que en la casa ocurrió una situación que la hizo sentir muy vulnerable. En su discurso y de frente ante las cámaras, Bozzo nominó a Osvaldo Ríos y a Lewis Mendoza.

“Quiero hacer la nominación espontánea y quiero darle, con el dolor de mi corazón y por eso estoy llorando, 3 votos a Osvaldo. Lo que pasó con lo de la comida, que me quisieron sacar y separar y dejarme solita a mí me dolió mucho porque me sentí vulnerable completamente. Y 2 votos le doy a Lewis porque es como mi hijo, pero cuando lo nombraron líder se sentía como el rey. Cuando me sirvieron un poquito de almendras se paró, gritó que por qué, qué tenía que repartirse y me pareció horrible porque ese no era el Lewis que yo conocía. Por eso le doy 2 puntos a Lewis, con el dolor de mí corazón”, expresó la conductora reconocida por su show ‘Laura en América’.

“¡Laura hizo uso de la nominación espontánea! ¿Te parece que tomó una buena decisión?”, fue el mensaje con el que en la cuenta de Instagram de Telemundo Realities acompañaron este video. Las respuestas no tardaron en llegar. Muchos de los comentarios apoyaron a Bozzo, mientras que otros reprocharon su actitud:

“Ay laura ya aburre parece que metieron a una niña en vez de una sra adulta! De todo se queja esta sra si ya sabía lo que iba a enfrentar ahora que alega”.

“Hoy si lewis llegó tu hora papá”.

“Ella pidió que les dieran el dinero de la comida y separarla y ahora se hace la víctima”.

“Osvaldo y Lewis a la calle”

“bravo Laura, a jugar así como ellos juegan”.

