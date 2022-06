Khloé Kardashian compara a ‘The Kardashians’ con la terapia

Khloé Kardashian descubrió durante el rodaje del reality show de su familia, ‘The Kardashians’, que Tristan Thompson la había engañado y había sido padre de un niño con otra mujer, y aunque cada momento de angustia fue capturado por las cámaras, Khloe dijo que recordarlo ahora le ha ayudado a sanar.

Durante la proyección del reality en Disney FYC, la empresaria mencionó: “No es fácil, pero también es, creo, una forma de terapia para mí al mismo tiempo. Además me gusta ver cómo el resto de mi familia responde a las cosas. Cómo nos unimos unos a otros en los momentos que son difíciles para nosotros”.

This was definitely a tough episode but there’s so much beauty in watching how close my family is. We we’ll always stick together and love one another deeply. ❤️ — Khloé (@khloekardashian) June 17, 2022

Khloe y Tristan llevaban una relación intermitente desde 2016 y dieron la bienvenida a su hija True en 2018. En el momento en que el basquetbolista fue padre de un niño con otra mujer, volvieron a estar juntos.

Tras la emisión del episodio en el que se descubre la traición de Tristan, Khloe tuiteó: “Todos merecemos el perdón y sobre todo… AMOR ... La vida está llena de lecciones, momentos para enseñar. Debemos manejarlos con gracia/amor. Incluso si nos sentimos heridos por ellos”.

La estrella añadió: “Tómate tu momento, llora, grita pero mantén la compostura, recuerda que el amor cura y enseña más que la ira”.

Refiriéndose al drama en pantalla directamente, Khloe escribió: “Este fue definitivamente un episodio duro pero hay tanta belleza en ver lo unida que está mi familia. Siempre estaremos juntos y nos amaremos profundamente”. Life is full of lessons, teachable moments. We should handle them with grace/love. Even if we are hurt by them. Take ur moment, cry/scream but remain composed & remember that Love heals & teaches more than anger or hate ever will. We all deserve forgiveness and most of all… LOVE— Khloé (@khloekardashian) June 17, 2022

