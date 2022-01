Tristan Thompson sí es padre del hijo de Maralee Nichols y se disculpa públicamente con Khloé Kardashian

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este lunes, 3 de enero, Tristan Thompson confirmó en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram que tuvo un bebé con Maralee Nichols después de someterse a una prueba de paternidad cuando el bebé nació, misma que dio positivo.

“Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelaron que soy el padre del hijo de Maralee Nichols” Tristan Thompson

“Tomo la completa responsabilidad de mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar amorosamente a nuestro hijo”, escribió junto con una sincera disculpa a Khloé Kardashian.

“Me disculpo con toda sinceridad con todas aquellas personas a las que he decepcionado tanto en público como en privado. Khloé, no te mereces esto, no mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de estos años“, palabras con las que finalmente reconoce haber sido infiel en distintas ocasiones.

Y es que no hay que olvidar que Tristan y Khloé ya estuvieron temporalmente separados en enero de 2019 entre rumores de que el jugador había besado a la que, por entonces, era la mejor amiga de Kylie Jenner: Jordyn Woods.

“​​Mis acciones definitivamente no se alinean con cómo te veo. Te respeto y te amo muchísimo, a pesar de lo que puedas creer. Otra vez, realmente lo siento”, finalizó Thompson.

El basquetbolista, quien comparte a su hija de 3 años True con Khloé, negó previamente haber engendrado un hijo, su tercero, ya que también comparte a su hijo Prince de 5 años con su ex, Jordan Craig.

Supuestamente, Maralee presentó una demanda por manutención, así como reembolso de los gastos médicos y costos relacionados con el embarazo. El nuevo bebé habría nacido el pasado 1 de diciembre.

De momento, Khloé no se ha pronunciado, pero Nichols ya rompió el silencio y aseguró a Us Weekly que “nunca hubo ninguna duda de que Tristan Thompson era el padre del bebé”. Hasta Lamar Odom, con quien Khloé estuvo casada de 2009 a 2016, ya intervino sobre esta incómoda situación.

“Realmente le deseo lo mejor y espero que podamos volver a conectarnos y hablar como amigos. Ella es una buena persona y se merece el mundo”, dejó Lamar en un comentario en una publicación de Facebook que cubría la disculpa de Tristan. View this post on Instagram A post shared by Comments By Celebs (@commentsbycelebs)

