Se conmovió: Pablo Montero explicó el motivo de su falta en la escena final de ‘El Último Rey’

El actor Pablo Montero recientemente explicó el motivo por el cual no asistió a una de las grabaciones finales en la serie ‘El Último Rey’, pues fueron muchas las especulaciones que salieron a la luz pública. De hecho, fueron infinidades de comentarios negativos que surgieron sobre sus posibles problemas de alcohol.

A su vez, dijo que atravesó por una situación que no pudo permitirle poder llegar al set de grabación. Agregó que venía con una responsabilidad demasiado grande, y eso lo llevó a querer darle la cara al productor, Juan Osorio. De esta manera, habría desmentido que fuese por exceso de alcohol que no logró cumplir con el compromiso laboral que tenía.

“Después de muchos meses, de mucha entrega, de mucha dedicación, sucedió algo.. el último día y no pude, a eso fui (a hablar con Juan Osorio), y lo estoy diciendo aquí, porque siempre que pasa algo yo siempre doy la cara y siempre hay que reconocer cuando tienes un error y el último último día de grabaciones no asistí, venía de una carga de trabajo, y eso no es excusa, pero hablé con él, me junté con él para disculparme y para hablar, para darle un abrazo y para escuchar lo que él me dice”, declaró al programa ‘Hoy’.

Sin embargo, explicó que ciertamente viene viviendo una serie de complicaciones que han generado inconvenientes no solo en su vida profesional, también personal, aunque decidió buscar ayuda para poder vencer “este tipo de cosas”.

“Lloré de coraje, porque a veces son cosas que pasan, somos humanos y tienes errores y a veces pasan cosas en contra de tu voluntad”, agregó en el mencionado programa de televisión.

Montero dio declaraciones a los medios de comunicación y relató que las diferencias que tenía con el productor mexicano ya habían sido completamente aclaradas. Además, expresó que siempre que sea necesario va a asumir todas las equivocaciones que cometa. View this post on Instagram A post shared by Pablo Montero (@pablomoficial)

“Él siempre me ha ayudado mucho con la cuestión artística y en lo personal, mucho. Todo el proyecto estuvimos hablando mucho, de hecho, fue un trabajo desgastante física y emocionalmente por el personaje que hice. Estábamos con un ritmo de trabajo muy pesado”, expresó el intérprete de ‘Chente’ en la bioserie.

