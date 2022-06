Juan Osorio sobre Pablo Montero: “Me lastimó emocionalmente”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde hace algunos días ha estado corriendo el rumor sobre el presunto problema de alcoholismo que presenta actualmente el actor Pablo Montero. Por ello, el productor Juan Osorio volvió a manifestar su molestia ante lo que ha sucedido recientemente, hecho que según se estuvo registrando durante las grabaciones de ‘El último Rey’.

“Sí llegó aquí a la oficina […] platicamos, la verdad manifesté el malestar que yo tenía, lo falta de profesional que fue no presentarse el último día de grabación, dejar plantada la grabación, de todo eso hablamos”, expresó el exesposo de Niurka Marcos a Primera Mano.

También explicó que Montero no cumplió con los compromisos laborales que tenía pautado con el equipo de producción para la grabación del capítulo final de la mencionada serie que desde el inicio ha generado mucha controversia entre los fanáticos de Vicente Fernández y algunos de los parientes.

Osorio aprovechó para hablar de unos comentarios negativos que se registraron la semana pasada, pues habrían acusado al también cantante de haberse ido de un restaurante sin haber cancelado, inclusive, él se manifestó al respecto y dijo que era mentira.

“Fueron cosas muy duras, de un apadrinamiento, de una manera de decirle ‘maestro, yo viví eso, yo sé de qué me estás hablando, a mí no me engañas’, también le saqué a relucir, le dije ‘¿qué es eso de que te estás exhibiendo y saliendo de un restaurante sin pagar?’, lo hablamos también, me dio sus razones, le dije ‘como lo quieras ver, eres una figura y no puedes caer en esos errores’”, explicó el productor mexicano al mencionado programa.

A su vez, Juan dijo que el protagonista de la serie le había ofrecido disculpas a lo que él le respondió que no era nadie para hacerlo. Solo quería llegar a un punto de poder tener paz y tranquilidad con él para que más adelante no le trajera ninguna consecuencia las acciones de terceros.

