Arremeten contra María Celeste por el elevado sueldo que tenía cuando era la presentadora en ‘Al Rojo Vivo’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La periodista María Celeste Arrarás estuvo en la conducción de Al Rojo Vivo (ARV) durante al menos 18 años. Sin embargo, hace ya más de 24 meses que tuvo que abandonar el programa, donde más de uno manifestó su descontento desde el momento que se enteraron que ella no seguiría sacando el programa al aire.

Luego de haber pasado dos años de su salida, han transcurrido nuevos detalles sobre lo que habría sido el motivo de su despido del mencionado programa informativo, y es que indicó que la decisión que tomó la planta televisiva se generó por la crisis que todos venían atravesando en el mundo tal como lo era la económica por la pandemia.

A su vez, la presentadora de televisión explicó que su salario era bastante elevado, ella podría ganar tranquilamente lo que tendrían hacer otras 20 personas, entonces debido a la fatal circunstancia, prefirieron terminar el contrato con ella para no tener que sacar el programa del aire y seguir manteniendo el resto de los trabajadores en la nómina.

“Estas son decisiones corporativas en medio de una pandemia en que mandan a cortar 20 cabezas por show, entonces ¿Qué pasa? En un show que tiene 25 personas, digamos, el mío era un equipo limitado, tú no puedes quitar a 20 y quedarte con 5 y yo soy una de las 5… Es imposible llevar el show al aire así, pero me quitaban a mí que me ganaba lo que se ganaban 20 y con eso resuelven el problema, entonces yo lo entendí”, explicó en una entrevista concedida a la venezolana Erika De La Vega.

La presentadora de televisión aprovechó para aclarar la situación para explicar que el ego no termina siendo buen acompañante en ninguna de las facetas de las personas. Por ello, no quiso ponerse como la víctima ante la situación que estaba atravesando para ese momento.

“Las cosas de la vida no te las puedes tomar personales porque cuando te las tomas personales empiezas a actuar en base al ego y a reaccionar en base al ego, que es muy mal consejero, y ahí yo lo miré de una forma que no empecé a decir ‘la víctima yo, después de tantos años, mi servicio, lo que he hecho, lo mucho que la gente me conoce…’. No”, dijo la ganadora de tres premios Emmy.

Los comentarios negativos en su contra no se hicieron esperar, algunos fueron: “Usted debe comprender que su tiempo ya pasó”, “Desafortunadamente con tu salario 6 veces más, le dieron oportunidad a 20 personas más“, “La empresa no es de ella, la podían despedir cuando quisieran”.

Te puede interesar:

· “¡Vamos por más!”: María Celeste agradece la receptividad de su más reciente reto profesional

· María Celeste pasa una divertida noche junto a Raúl de Molina, de El Gordo y la Flaca: lo llama amigo del alma

· María Celeste, antigua estrella de Al rojo Vivo, da el nombre de la persona que le hizo la vida un infierno en la TV