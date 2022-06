Dayanara Torres habló de los retoques estéticos que se ha hecho y dijo cuál la hace sentir bastante incómoda

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Miss Universo 1993, Dayanara Torres ofreció detalles de lo que han sido todos aquellos retoques estéticos que ha decidido hacerse. Sin embargo, no está conforme con todo, y es que explicó el motivo por el cual manifiesta su incomodidad sobre esa modificación que en un momento de su vida quiso hacerse.

La conversación surgió con el asesor de imagen, Jomari Goyso, pues se trata de su labios. En diversas ocasiones tomó la determinación de querer que se vieran un poco más grandes y con volumen, por eso quiso que le colocaran relleno en esa zona de su cuerpo.

“Se nota, estoy consciente. No me siento tranquila“, le respondió al presentador español. Sin embargo, Torres es una mujer de 47 años que resalta con su belleza natural, y no requiere de mayores arreglos para seguir luciendo como está actualmente.

“Cuando yo me he puesto, que lo he hecho dos veces en mi vida, se ve así (boquita de pato), y eso a mí no me gusta“, detalló la modelo puertorriqueña.

No obstante, hay otras partes de su cuerpo que sí la llenan de orgullo, uno de ellos es el color de sus ojos que resaltan no solo su mirada, también lo hace con todo su rostro. Otra también pasa a ser su mandíbula. Además, se siente llena y emocionada por lo que respecta la campaña ‘Get Naked’, lo que consiste en una campaña con el objetivo de buscar evitar y enseñar todo aquello que se vincule al cáncer de piel.

La también actriz se ha mostrado tal cual como es, y es que tiene cicatrices que la han marcado tal como lo es la enfermedad que tuvo hace unos años atrás. Fue a mediados del año 2019 cuando ella dio a conocer que estaba pasando por esta situación, y que además ya había sido intervenida quirúrgicamente por segunda ocasión.

Torres tiene una gran marca en la parte de atrás de una de sus rodillas, y que no la ha hecho sentirse avergonzada por tener esa parte de su piel marcada para lo que resta de su vida.

“Nadie conoce tu propio cuerpo como tú … ¡Cuídalo!“, expresó en las redes sociales la exesposa de Marc Anthony.

