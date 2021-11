Dayanara Torres: “Finalmente, mi nueva colección de decoración y efectos del hogar ya está disponible”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dayanara Torres llevaba varias semanas ausente de las redes sociales, pero no porque tuviera algún problema, sino porque estaba muy concentrada en darle los toques finales a su nuevo proyecto profesional, con el cual ahora podrá entrar en los rincones más especiales de los hogares de sus seguidores. La ex Miss Universo ha estado enfrascada en sacar adelante un proyecto que la llenó de mucho anhelo y que ahora está en su total disposición de poder mostrárselo al público.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora anunció la creación de una línea de productos decorativos para todo tipo de habitaciones entre los que se incluyen cojines, sábanas, macetas, canastos para ropa sucia, espejos, gavetas y organizadores.

En esta colección, bajo el nombre de “Me salvé!”, abunda el color blanco así como el dorado. No cabe duda que esto es parte de su preferencia personal. En Instagram junto a la presentación de sus productos escribió: “Mi nueva línea de decoración y efectos del hogar… Ya esta disponible en las tiendas nuevo concepto de Me Salvé!”. View this post on Instagram A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr)

“Había estado un poquito ausente por aquí porque he estado trabajando en un proyecto sumamente especial, de mí para ustedes. Finalmente, mi nueva colección de decoración y efectos del hogar ya está disponible”, escribió la puertorriqueña en una serie de videos en los que presentó “Dayanara Collection”. View this post on Instagram A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr)

Los productos ya se encuentran a la venta en el sitio llamado mesalve.com y los precios oscilan entre los $7 y los $200 dólares. Asimismo, la línea cuenta con productos especiales de temporada como cortinas de baño decoradas con motivos navideños. View this post on Instagram A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr) View this post on Instagram A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr)

