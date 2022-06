Siguen los comentarios negativos: Pablo Montero es criticado por equivocarse al cantar el Himno Nacional

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El cantante Pablo Montero sigue siendo objeto de comentarios negativos luego de haberse equivocado mientras cantaba el Himno Nacional de México, el hecho se registró justo cuando fue el encargado de realizar el protocolo que luego daría inicio al partido entre Chivas y Atlas. Delante de todos, cometió un error en la letra original.

Este hecho causó infinidades de comentarios, pues como bien se conoce es un cantante profesional y con una amplia trayectoria. Por ello, más de uno quedó sorprendido cuando estaba llegando al estribillo y comenzó a titubear. Posteriormente, se notó como quiso volver a recordar la letra original, pero, no fue logrado con éxito.

Los presentes no se aguantaron y fue evidente el rechazo que recibió por parte de todos, y es que de manera inmediata iniciaron los gritos. De esta forma, los mexicanos mostraron que no toleraban que una persona natal del mencionado país no recordara algo tan importante como la composición emblemática de una nación.

“Y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra, el acero aprestad y el bridón”, fue parte de lo que mencionó en el mencionado evento multitudinario.

Sin embargo, no era la parte que le correspondía entonar, pues venía: “Y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón”.

No obstante, esta no sería la primera vez que el actor comete un error de esta magnitud porque fue el 27 de mayo de 2021 cuando fue escogido para realizar el acto de protocolo. Durante la entonación de la segunda estrofa cambió algunas palabras, el momento se presentó cuando Club Santos Laguna y Cruz Azul tendrían un encuentro.

Toda esta situación, se registra cuando el actor se sigue viendo envuelto en comentarios en su contra, los titulares de la prensa nacional e internacional han estado reflejando lo que sería un supuesto problema con el alcohol, lo que habría hecho que este incumpliera con un contrato.

No conforme con ello, desde hace algunas semanas se está rumorando que salió de un restaurante sin pagar la cuenta, hecho que ha generado diversos comentarios negativos en contra, pues no solo se ha dejado ver como un presunto alcohólico, también como una persona que no cancela las deudas.

