Alyson Stoner revela que estuvo en rehabilitación tras obsesionarse por conseguir el papel de Katniss Everdeen en ‘The Hunger Games’

El éxito o fracaso de la adaptación al cine de las novelas ‘The Hunger Games’ dependía en gran parte de dar con la actriz perfecta para encarnar a Katniss Everdeen y los productores eran muy conscientes de ello, así que iniciaron una ardua búsqueda en la que realizaron audiciones a algunas de las estrellas más prometedoras del momento en Hollywood.

Alyson Stoner, conocida por su trabajo en series de Disney como ‘Camp Rock’ y ‘The Suite Life of Zack Cody’, fue una de las candidatas que pasaron a las rondas iniciales y ella quiso prepararse a fondo para aumentar sus posibilidades de hacerse con el papel siguiendo una dieta restrictiva y un intenso programa de ejercicio.

La obsesión por encajar en el físico que ella tenía en mente para una heroína de acción acabó provocando que se hundiera en una espiral muy peligrosa: “Se me estaba empezando a caer el pelo, tenía la piel cetrina y, a nivel médico, estaba por debajo del peso recomendado. Me había obsesionado con estos comportamientos, y necesitaba ayuda. Así que me metí en rehabilitación“, ha explicado en una entrevista al portal Access Hollywood.

Jennifer Lawrence, la actriz que finalmente fue elegida para dar vida a la protagonista de las películas, adoptó un enfoque radicalmente distinto centrándose en proyectar una imagen de fortaleza y se negó a bajar de peso incluso a riesgo de quedarse sin el trabajo: “Nunca me voy a morir de hambre por un papel… No quiero que las jóvenes digan: quiero parecerme a Katniss, así que me voy a saltar la cena“, afirmó en su momento.

