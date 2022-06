William Levy y Elizabeth Gutiérrez elevan la temperatura mostrando cuerpazos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En medio de los rumores que apuntan a una sonada reconciliación, pasados solo cuatro meses desde que confirmaran su separación, los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez se han dirigido, cada uno por su lado, a sus seguidores de las redes sociales para presumir de atractivo físico y de lo bien que les va a los dos en sus respectivas carreras profesionales.

El intérprete cubano, quien se encuentra en Europa por motivos de trabajo, ha saludado a sus fans desde Milán, Italia, con el torso desnudo y después de cultivar su imponente musculatura en el gimnasio. Pese a que era domingo, el artista, de 41 años, demostró que no tiene mucho tiempo para descansar y que dedica cada minuto de su tiempo a la productividad. “¡No hay días libres!”, ha asegurado tras sacarse un video frente al espejo.

Por su parte, la también presentadora, quien reside en Miami con los dos hijos del matrimonio, Christopher y Kailey, ha publicado un vídeo que destaca sus curvas de infarto y también la maestría con la que mueve las caderas mientras camina enfundada con un ajustado vestido azul. Como una modelo profesional, la estrella televisiva, de 43 años, realiza un potente giro para dirigir una dulce sonrisa a la cámara.

Por el momento los dos enamorados prefieren no pronunciarse directamente sobre su futuro conyugal, aunque ambos no han dejado de dar pistas sobre la forma en que estarían tratando de reconstruir su vínculo. Quizá el más explícito en este sentido ha sido William, pero siempre cuidándose de no mencionar directamente a su exmujer y echando mano de cierta ambigüedad: “¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te habla si te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo. Si tienen una persona así, cuídenla, porque no se encuentran fácilmente”, reflexionaba a principios de este mes de junio.

También te puede interesar:

–William Levy y Elizabeth Gutiérrez: ¿reconciliación a la vista?

–Mujer publica foto de Gerard Piqué con una misteriosa rubia como venganza por no saludar a su hijo

–Kim Kardashian no se olvida de Kanye West y le manda tierno mensaje por el Día del Padre