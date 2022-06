Selena Gómez se sintió avergonzada por posar sin ropa para la portada de su álbum ‘Revival’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Selena Gómez cree que fue puesta en una posición “injusta” durante una sesión de fotos, e incluso ha recordado que la experiencia la hizo sentir “avergonzada”.

“En realidad hice una portada de un álbum y me sentí realmente avergonzada después de hacerlo. Tuve que superar esos sentimientos porque me di cuenta de que estaba relacionado con algo más profundo. Y fue una elección que no estaba necesariamente feliz de haber hecho, pero creo que he hecho lo mejor que he podido, al menos intento ser yo misma”.

Durante una mesa redonda con The Hollywood Reporter, la cantante señaló que no se considera “una persona excesivamente sexual”, por lo que el momento la hizo sentir sumamente incómoda.

Selena Gómez habló previamente del incidente durante una entrevista en 2020, cuando recordó que se sentía bajo presión en los sets.

La también actriz posó de una manera que la hizo parecer desnuda para la portada de su álbum de 2015 ‘Revival’, pero admitió que la sesión de fotos en blanco y negro no se alineó realmente con su personalidad en la vida real.

“Simplemente hice cosas que no eran realmente yo. Había presión para parecer más adulta en mi álbum, ‘Revival‘. Sentí la necesidad de mostrar piel… Realmente no creo que yo fuera esa persona“.

Ahora, sin embargo, Selena siente que tiene mucho más control sobre su propia carrera y sobre sí misma. La cantante está decidida a no dejar que la gente dicte lo que debe hacer para desarrollar su carrera.

“Tengo el control total de mi vida y de todo lo que hago, de lo que hay ahí fuera, de todo“.

