Charlie Sheen cambia de opinión y ahora acepta que su hija Sami Sheen tenga cuenta de OnlyFans

Luego de criticar públicamente la decisión de su hija de 18 años, Charlie Sheen cambió de opinión respecto a la apuesta de Sami Sheen de abrir su perfil en OnlyFans.

“Denise (Richards, ex esposa del actor y madre de Sami) me ha iluminado con una variedad de puntos destacados, que, en mi euforia, pasé por alto y descarté“, dijo Charlie, de 56 años, a Us Weekly, a través de su publicista, Jeff Ballard. “Ahora más que nunca, es esencial que Sami tenga un frente de padres unidos en qué confiar, mientras se embarca en esta nueva aventura. A partir de este momento, lo tendrá en abundancia“.

Sami anunció hace apenas unos días que se uniría a OnlyFans, a través de una sexy foto en bikini que compartió en Instagram.

“Haz clic en el enlace de mi biografía si quieres ver más”, posteó en la foto, tomada en una piscina. El link guiaba a las personas a su página de OnlyFans, que animaba a “suscribirse para contenido exclusivo“.

Charlie dejó muy claro que no estaba contento con el nuevo negocio de su hija y dijo que no tenía nada que ver con la idea.

“Ella tiene 18 años ahora y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo“, dijo el actor de ‘Two And A Half Men’ a Us Weekly en un comunicado de prensa. “No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a mantener la clase, ser creativa y no sacrificar su integridad”, concluyó.

Denise Richards, de 51 años, sí decidió darle todo su apoyo a Sami desde el primer día.

“Sami tiene 18 años y esta decisión no se basó en la casa en la que vive. Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su juicio, pero ella toma sus propias decisiones“, dijo la actriz a HollywoodLife.

Además, Denise dejó un comentario junto a la sensual foto en bikini de su hija para hacerle saber que tenía todo su apoyo: “Sami, siempre te apoyaré y siempre te respaldaré. Te amo“.

