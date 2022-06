Tiroteo en Washington, DC: 1 adolescente muerto y varios heridos, incluido un oficial de policía

Un nuevo tiroteo en Washington DC este domingo dejó una persona muerta y varios heridos, incluido un oficial de policía, informó la Policía Metropolitana de DC.

El incidente tuvo lugar cerca de las calles 14th y U Northwest, en un área popular repleta de tiendas, restaurantes y bares, informó esta noche ABC News.

El jefe del Departamento de Policía Metropolitana, Robert J. Contee III, dijo más tarde que entre las víctimas había un joven de 15 años, que fue declarado muerto en el lugar.

El Sindicato de Policías de DC tuiteó que uno de sus miembros recibió un disparo, por lo que fue transportado al hospital “y está en condición estable”.

MPD is responding to the area of 14th and U Street, NW, for a shooting incident in which multiple people have been shot, including an MPD officer. Media staging at 15th and U Street, NW. Chief Contee to provide a media briefing. — DC Police Department (@DCPoliceDept) June 20, 2022

El oficial de MPD recibió un disparo en una extremidad inferior y se espera que sobreviva, dijo el jefe. Los adultos fueron transportados a un hospital local.

La División de Campo de Washington de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos dijo en su cuenta de Twitter que estaba ayudando al MPD. We can confirm that one of our members working in the area of 14th and U St NW has been shot. The member has been transported to the hospital and is in stable condition.— DC Police Union (@DCPoliceUnion) June 20, 2022

El jefe Contee dijo que el tiroteo tuvo lugar aproximadamente a las 6:00 p. m. en un “evento no permitido” relacionado con Moechella, que se describe como un “Festival de defensa que amplifica la cultura de Washington DC”.

“Necesitamos asegurarnos de que las personas rindan cuentas por sus acciones”, dijo Contee.

.@ATFWashington on scene to assist our partners at @DCPoliceDept with shooting investigation. https://t.co/jRdKqcGO6E— ATF Washington (@ATFWashington) June 20, 2022

La alcaldesa de Washington, DC, Muriel Bowser, también habló durante la rueda de prensa y pidió “responsabilidad” de los responsables.

“Tenemos a un niño que murió en un evento que no tuvo la planificación adecuada, con gente armada involucrada”, dijo Bowser. “Incluso con la policía manejando multitudes en el lugar, alguien usó un arma y ahora un niño está muerto”.

“Necesitamos algo de responsabilidad aquí”, agregó.

