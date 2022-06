William Levy y Elizabeth Gutiérrez: ¿reconciliación a la vista?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Han pasado ya cinco meses desde que se confirmó la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, padres de dos hijos en el marco de sus 19 años de convivencia.

Sin embargo, en los últimos días la expareja ha generado un intenso debate acerca de la posibilidad de que ambos se estén planteando lo que sería una sonada reconciliación, que sin duda agradaría sobremanera a sus fans compartidos y a aquellos que necesitan reavivar sus esperanzas en la existencia del amor eterno.

Al protagonista de la exitosa serie ‘Café con aroma de mujer’ se le han atribuido algunos romances desde el fin de su matrimonio, aunque no hay ni rastro de ellos en sus redes sociales.

De hecho, con sus últimas declaraciones en Instagram el actor ha dejado entrever que no ha pasado página tras el fin de su relación con Elizabeth y, sobre todo, que confía en las segundas oportunidades.

“¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te habla si te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo” William Levy

“Si tienen una persona así, cuídenla, porque no se encuentran fácilmente”, ha reflexionado el artista de origen cubano sin referirse a nadie en concreto, aunque sus seguidores parecen tener muy claro a quién se está dirigiendo.

Por su parte, Elizabeth ha estado compartiendo mensajes algo más crípticos que los de su exmarido, pero aparentemente ligados al desengaño amoroso que se llevó con el padre de sus retoños, Christopher, de 16 años, y Kailey, de 12.

“Rezo a Dios para que cure lo que sea que duela”, se sinceró hace unos días. “Las palabras no me lastimaron, la persona que me las dijo sí”, reveló asimismo sobre el estado de su corazón. View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Gutierrez (@gutierrezelizabeth_)

