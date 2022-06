Niurka Marcos cuenta cómo fue Juan Vidal en la intimidad y revela si esperará que salga de ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cubana Niurka Marcos fue eliminada el pasado lunes de ‘La Casa de los Famosos 2’, hecho que para muchos fue una gran sorpresa por el apoyo que tuvo durante su participación. Sin embargo, las cosas cambiaron y al quedar sola con la venezolana Daniella Navarro, anunciaron que la vedette ya no seguiría participando.

Además, desde el momento que el actor Juan Vidal le comenzó a prestar atención, ambos le dieron inicio al romance que se registró. Desde ese entonces, la pareja aprovechó para demostrarse cariño delante de todos sin importar la opinión de terceros. Por ello, le consultaron Marcos que cómo haría con Juan Vidal debido a que él sigue encerrado tras seguir siendo uno de los concursantes, esto respondió:

“Claro, yo lo voy a esperar acá porque obviamente ellos están herméticamente encerrados allá afuera. Fue una relación muy linda, es un hombre maduro”, explicó en el programa ‘De Primera Mano’.

Los conductores decidieron hacerle varias preguntas que se relacionaron con las últimas declaraciones que hizo su ex, Cynthia Klitbo, a lo que ella contestó: “¿Qué tiene el pito chico? no, porque lo tiene grande”. Sin embargo, no se referían a ese punto, querían conocer su posición sobre las acusaciones de supuesta violencia, y dijo que: “Ah bueno, si algún día me pasa le doy en su madre, le caigo a put***s, lo agarro dormido”.

La cubana también detalló que las veces que tuvo relaciones sexuales con Vidal, y manifestó que esa fue la única parte que no transmitieron en el reality show, aunque eso era lo que ella estaba buscando. Explicó que no usaron protección, tomando en consideración que es una persona “muy higiénica”.

“Fue bien bonito, tres veces. Eso era lo que yo quería que viera el mundo. No usamos condones, lo hicimos limpiamente. Yo soy una mujer muy sana, yo soy una mujer muy higiénica, yo traigo (y él también) entre nuestras cosas, productos íntimos”.

“Yo creo que somos personas maduras, no somos niños, él es un hombre de cuarenta y tantos años avanzados, yo soy una mujer de 54 años, nos gustamos, nos encantamos, hicimos click, había mucha ternura en nuestro romance y fui muy feliz y no me hace viento para nada. Lo voy a esperar a ver si podemos continuar esta historia… o bueno, next, no pasa nada, yo soy bastante desapegada con cualquier cosa en la vida. Si lo tengo lo disfruto, si no lo tengo next, me busco otro”, dijo Niurka en el mencionado programa.

