Laura Bozzo habla de Niurka Marcos: “Ella en México no es muy querida”

La presentadora Laura Bozzo no ha parado de ser tema de conversación desde su entrada a ‘La Casa de los Famosos 2’, y la gran mayoría de las oportunidades ha sido por el tipo de trato que ha llevado con la vedette Niurka Marcos, que hasta ahora ha sido bien controversial.

“Ay no, yo cuando la escuché hablando yo dije: ‘Se acabó para mí’, yo que le tenía un cariño increíble, se acabó”, dijo.

La peruana también dejó claro que en una oportunidad de su vida le tocó enfrentar a Marcos en el raiting, y la vedette fue sacada al mes debido a que Bozzo la destronó y no veían frutos en la pantalla de lo que estaba realizando la cubana.

“Yo he enfrentado a esa señora en el raiting. Yo estaba en un canal y ella (Niurka) en otro canal, la tuvieron que sacar al mes, la destruí. En México ella no es muy querida por su vulgaridad y su forma de ser, no ha todo el mundo le gusta, o sea, que ella a mí no me va a ganar jamás y yo quiero que estemos ahí las dos nominadas”, expresó.

A su vez, explicó que aunque saquen a uno de los que consideran como más fuertes, las cosas dentro de la casa no se calmarían porque ella sigue adentro. Además, resaltó que esta semana van a conocer quién es realmente ella en honor a Brenda Zambrano y Mayeli Alonso, personas que hasta el momento han sido eliminadas del reality show.

“No creas conmigo adentro… Ahora vas a ver el juego, pégate que ni estás preparado para lo que viene, eso si te lo digo porque esta semana me las juego todas por Brenda y Mayeli. Esta semana van a conocer quién es Laura Bozzo”

Por si fuese poco, ‘la señorita Laura’ también aprovechó para nombrar a otras personas que ella considera como “peligrosas” dentro del reality show, y es que nombró a la actriz Ivonne Montero.

“(Ivonne) esa señora de acá también es peligrosa, que te lo digo”.

