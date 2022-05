Niurka Marcos dijo frente al bailarín Toni Costa que Adamari López “estaba gorda y fea” tras haber finalizado la relación

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz Niurka Marcos durante una transmisión de ‘La Casa de los Famosos 2’ habló sobre la conductora Adamari López, pues su pronunciamiento causó revuelo debido a que eran comentarios completamente negativos hacia ella.

Además, durante su intervención dijo que la puertorriqueña estaba “gorda y fea”. De esa manera, desprestigió el aspecto físico que ella tuvo en una etapa de su vida.

“Hubo una época que se puso fea, embarnecida y gorda“, pues desde su percepción así fue que la también actriz se puso al haber llegado a su fin la relación que sostuvo con el bailarín español Toni Costa.

Lo más llamativo en esta ocasión es que no se limitó a decir palabra alguna frente a los presentes porque cuando lo hizo estaba frente al ex de López, pues en el lugar estaba Costa, pues ellos tuvieron una relación amorosa de al menos 10 años, fruto de ese amor nació Alaïa Costa.

Sin embargo, en medio del momento incómodo él lo que hizo fue agachar la cabeza, mientras que en las redes sociales lo criticaron sin parar por no haber defendido de los comentarios negativos a los que fue sometida su ex, considerando que es la madre de su pequeña y única hija hasta el momento.

“Es por culpa también de la mamá, porque no dijo: ‘No lo es y es el padre de mi hija y lo respetan’. Hay momentos en que hay que hablar con la pena. Yo quiero mucho a Adamari, la acabo de ver y me enterneció muchísimo. Está preciosa, pero, esos son errores del pasado. Hay que defender a la familia”, manifestó la cubana durante el reality show tras las acusaciones donde dicen que aparentemente el bailarín no es heterosexual. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Posteriormente, algunos de los presentes aprovechando para dar el buen visto por el cambio físico al que Adamari decidió someterse para ella sentirse mejor consigo misma. A través de su cuenta personal en Instagram ha dejado ver los procesos con los que ha querido mejorar.

La presentadora de televisión Laura Bozzo durante una intervención manifestó que la vedette carece de humildad y la tildó de “arrogante”.

