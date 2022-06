Agente de bienes raíces de Colorado secuestra a pareja de excursionistas y obliga a mujer a colocarse una correa en el cuello

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Kerry Endsley, de 73 años, quien se desempeña como agente de bienes raíces en Colorado, fue arrestado por las autoridades luego de supuestamente intentó secuestrar a una pareja de excursionistas y a punta de pistola obligó a una de sus víctimas a tirarse el piso y usar una correa de nailon en el cuello.



De acuerdo con un comunicado del prensa de la Oficina del Sheriff del condado de Jefferson, los agentes respondieron a una llamada del 911 aproximadamente a las 8:10 de la mañana del 17 de junio sobre un posible secuestro en la ruta de sedentarismo ubicada cerca de South Oak Way.



La persona que hizo la llamada señaló al despachador que mientras caminaba por el sendero se percató de que un hombre tenía retenidos a dos excursionistas a punta de pistola y que estaba presenciando un posible secuestro.



El informante se quedó al teléfono con el despachador hasta que llegó la policía quien encontró en el lugar a la pareja, pero el pistolero ya no estaba. Tras una breve búsqueda, los oficiales encontraron a Kerry Endsley quien los confrontó con su arma.



Los oficiales respondieron a la agresión de Kerry Endsley, pero no lograron dispararle al cuerpo; un segundo oficial colocó su Teaser en el pecho del sospechoso y fue así que lograron su captura.



“El sospechoso no cumplió con las órdenes de los agentes y sacó un arma, que luego se determinó que era una pistola paralizante, de su cintura y apuntó a los agentes. Uno de los diputados disparó un tiro de su arma de fuego, fallando al sospechoso. Un segundo oficial desplegó su Taser contra el sospechoso, golpeándolo. El sospechoso fue detenido y transportado a un hospital del área después de quejarse de lesiones por el Taser”, escribió la oficina del alguacil en el comunicado.



La pareja señaló en la oficina del alguacil que miraron a Kerry Endsley de rodillas amarrándose las agujetas de sus zapatos, pero cuando pasaron frente a él éste se puso se pie y los intimidó con su arma.



“El sospechoso ordenó a la mujer que se tirara al suelo y le puso una correa de nailon alrededor del cuello. Luego, el sospechoso ordenó a ambas víctimas que lo acompañaran. En un momento, la víctima masculina pudo quitarle el arma al sospechoso. Las dos víctimas luego huyeron del área inmediata y fueron contactadas por la policía”, según la oficina del alguacil.



La pareja también indicó que Endsley alteró su apariencia ya que llevaba barba falsa, por lo que no lograron identificarlo de manera inmediata. Esta no es la primera vez que Endsley acosa a la víctima, el año pasado se declaró culpable de seguirla.



Se sabe que la víctima denunció a la hija de su atacante por romperle el celular y éste la ha seguido desde entonces para que retire la demanda.



Kerry Endsley se encuentra detenido en una prisión del condado de Jefferson con una fianza de $ 500,000.

