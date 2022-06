Vacaciones de verano: las 10 mejores playas de Estados Unidos en este 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace un par de días le dimos la bienvenida, de manera oficial, al verano, lo cual hace que muchos ya estén planeando cómo serán sus próximas vacaciones.

En muchos estados se vive una fuerte ola de calor que hace que varios estén deseando tomarse unos días en un sitio paradisíaco en donde haya alguna playa o piscina que pueda hacer estos días mucho más gozaderos.

Justo en el momento preciso a la época de vacaciones, el experto costero, el Dr. Stephen P. Leatherman, quien es profesor de la Universidad Internacional de Florida y quien es conocido como “Dr. Beach”, publicó una lista de las que considera son las 10 mejores playas de Estados Unidos en este 2022.

Tomando en cuenta algunos aspectos como calidad de la arena y del agua, así como seguridad y gestión, en este año, estas serían las playas recomendadas a visitar en lo que queda del año, sobre todo en estas vacaciones de verano.

Las 10 mejores playas de Estados Unidos para visitar en este verano de 2022

1) Ocracoke Lifeguarded Beach – Outer Banks, Carolina del Norte

Es una playa virgen localizada en la costa de Cape Hatteras. Tiene un faro cuya historia data de 1823; además encontrarás diversas posadas y es un destino favorito de quienes son amantes de los piratas.

2) Caladesi Island State Park – Dunedin/Clearwater, Florida

Solo podrás llegar a esta playa mediante viaje en barcos privados o haciendo una larga caminata desde Clearwater Beach.

La playa es blanca porque la arena tiene pequeños cristales de cuarzo. Puedes dar paseos en kayak en sus distintos manglares.

3) Coopers Beach, Southampton, Nueva York

Se encuentra en la costa sur de Long Island. Se le llamó “Costa Dorada” porque su playa mide cientos de metros cuadrados y la arena también tiene cuarzos blancos granulados. View this post on Instagram A post shared by Cooper’s Beach (@coopersbeach)

4) St. George Island State Park, Florida Panhandle

Uno de sus grandes atractivos es que se encuentra lejos de zonas urbanas, es por ello que sus visitantes podrán observar aves, nadar en sus aguas cristalinas. Su arena es sumamente fina, así que es muy agradable caminar en ella. View this post on Instagram A post shared by Florida's Forgotten Coast (@forgottencoast)

5) Duke Kahanamoku Beach, Oahu, Hawaii

Se encuentra en el extremo oeste de Waikiki y está protegido porque en sus aguas se resguarda un importante arrecife de coral. View this post on Instagram A post shared by DamnThatsCheap (@damnthatscheaphotels)

6) Lighthouse Beach, Buxton, Outer Banks, Carolina del Norte

Esta playa es ideal para los amantes del surf. Tiene grandes bancos de arena en altamar los cuales se conocen como Diamond Shoals, mismos que provocan la refracción de las olas y concentran la energía de las olas en la playa.

7) Coronado Beach, San Diego, California

Es una de las preferidas de los habitantes de San Diego. Tiene vegetación subtropical, un clima mediterráneo, así como arena fina y brillante. Su clima es cálido durante el verano. View this post on Instagram A post shared by Coronado Beach Resort (@coronadobeachresort)

8) Wailea Beach, Maui, Hawaii

Es una playa de arena de coral blanco, excelente para bucear cuando el mar está en calma. Además tiene un paisaje inolvidable. View this post on Instagram A post shared by Wailea Beach Resort (@waileabeachresort)

9) Beachwalker Park, Kiawah Island, Carolina del Sur

Es una playa pública y es ideal para los amantes de la naturaleza, en donde se podrá hacer kayak o canoa. Se pueden observar distintos tipos de aves y el agua no es muy cristalina, pero es limpia y muy ricos en marismos. View this post on Instagram A post shared by @thisisanadventure21

10) Coast Guard Beach, Cape Cod, Massachusetts

Se puede acceder a esta playa en autobús o bicicleta; aunque generalmente el agua es fría, en verano se pueden hacer baños rápidos y disfrutar de la calma de este sitio. View this post on Instagram A post shared by @ninavillanovaphotography

Te puede interesar:

* Vacaciones de verano a la vista: 4 herramientas de Google Flights que te serán de utilidad para planear tu próximo viaje

* Estas son las 5 mejores aerolíneas de Estados Unidos

* 8 trucos para comprar boletos de avión baratos, según expertos en vuelos, en este 2022