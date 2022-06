Karol G es la máxima ganadora de los Premios Tu Música Urbano 2022 con nueve galardones

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Karol G arrasó este jueves en la tercera edición de los Premios Tu Música Urbano al obtener nueve galardones, sorprendiendo y superando con creces a artistas que encabezaban las nominaciones como Bad Bunny.

Los principales premios que ganó Karol G en el espectáculo, celebrado en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, fueron Artista del Año, Álbum del Año Artista Femenino por “KG0516” y Vídeo del Año por “El makinon“.

La intérprete, ausente en la velada, también logró los premios Top Artista Social, Remix del Año por “Poblado remix“, Colaboración del Año por “Mamiii“, junto a Becky G, Top Canción Crossover por “Don’t be shy“, Top Canción Trap por “No te deseo el mal” y Concierto/Tour del Año por “Bichota Tour“.

Las mujeres fueron por primera vez las máximas ganadoras de estos premios retransmitidos en vivo por el canal Telemundo, ya que en segundo lugar quedó la estadounidense Becky G.

Becky G obtuvo cuatro galardones en las categorías Top Artista Femenino, Colaboración del Año por “Mamiii”, Top Canción Tropical Urbano por “Fulanito” y Video del Año por “Ram pam pam”.

Con tres galardones, Daddy Yankee, denominado “El jefe” del reguetón, se hizo con los premios Top Artista Masculino, Top Canción Pop Urbano con “X última vez” y el Álbum del Año Artista Masculino por “Legendaddy”.

El Alfa, por su parte, ganó también tres: Top Artista Dembow, Top Canción Tropical Urbano por “Fulanito” y Top Canción Dembow por “La mamá de la mamá”.

Ese mismo número de premios obtuvo la argentina María Becerra, que se alzó con Top Rising Star Femenino, Canción del Año por “¿Qué más pues?” y Vídeo del Año Nuevo Artista por “Entre nosotros remix”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo)

Bad Bunny, quien lideró los premios con 12 nominaciones, solo obtuvo dos, al igual que J Balvin, que también encabezaba las nominaciones, Farruko, Christian Nodal, CNCO, Feid y Lit Killah. View this post on Instagram A post shared by Premios Tu Música Urbano (@premiostumusicaurbano)

Otros ganadores fueron Tiësto, Nicky Jam, Myke Towers, Eladio Carrión, Pedro Capó, Alex Zurdo, Anitta, Aventura, Bizarrap, Chael Produciendo, CJ, Crissin, El Cherry Scom, Gera MX, Kim Loaiza, Mariah Angeliq, Natan & Shander, Nicki Nicole y Totoy El Frio.

También te puede interesar:

–Premios Tú Música Urbano 2022: Los mejores looks de los famosos en la alfombra rioja