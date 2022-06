Premios Tú Música Urbano 2022: Los mejores looks de los famosos en la alfombra rioja

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La máxima celebración a la música urbana de Telemundo se engalana con los Premios Tu Música Urbano 2022, donde la velada comenzó con la presencia de los máximos exponentes de la industria durante su paso por la alfombra roja que se llevó a cabo en el reconocido Coliseo de San Juan, Puerto Rico con un despliegue único de moda fresca y atrevida.

El evento será conducido por Omar Chaparro, Zuleyka Rivera y Carmen Villalobos, además de contar con las explosivas actuaciones musicales de Blessd, Casper Mágico, Christian Nodal, CNCO, El Gemelo, Farruko, Feid, Ivy Queen, Jay Wheeler, Kim Loaiza, Lenny Tavárez, Lunay, Manuel Turizo, María Becerra, Miky Woodz, Natanael Cano, Nio García, N’Klabe, Ovi, Piso 21, Sech, Sofía Reyes, VF7, Víctor Manuelle, y Zion & Lennox.

Aquí te dejamos algunos de los looks de las estrellas que más causaron sensación.

Alicia Machado

Alicia Machado robó miradas con un ajustado vestido con cristales de colores y aberturas en el pecho y las piernas.

Adamari López

Adamari López lució un vestido corto color morado con peligroso escote hasta el ombligo. View this post on Instagram A post shared by Lo + Inn Music + Red Carpets (@lomasinnmusic)

Carmen Villalobos

Carmen Villalobos hizo resaltar sus curvas gracias a un vestido largo brillante que sin duda acaparó reflectores. View this post on Instagram A post shared by 👩🏻Sin senos si hay paraiso 😈 (@elfinaldelparaiso17)

Lele Pons

La cantante Lele Pons presumió su cuerpo bronceado con un vestido rosa de escote cruzado que utilizó sin sostén. View this post on Instagram A post shared by Lo + Inn Music + Red Carpets (@lomasinnmusic)

Jorge Bernal

El presentador Jorge Bernal fue uno de los caballeros mejor vestidos al utilizar un look total black. View this post on Instagram A post shared by Premios Tu Música Urbano (@premiostumusicaurbano)

Mimi Pabón

Mimi Pabón fue otra de las damas que puso a tirar baba a los presentes gracias a su vestido azul que dejó admirar mucha piel. View this post on Instagram A post shared by Lo + Inn Music + Red Carpets (@lomasinnmusic)

Kim Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Kim Loaiza y su pareja Juan De Dios Pantoja optaron por coordinarse con vestuario urbano color blanco y detalles en pedrería. View this post on Instagram A post shared by 📌JukiNotas📌 (@jukinotas)

Víctor Manuelle y su esposa Frances Franco

El cantante Vícror Manuelle se presentó al evento con un traje rosa pálido. Mientras que su esposa lució un elegante vestido dorado de cuello alto. View this post on Instagram A post shared by VMFCAMARTEDURO (@vmfcamarteduro)

Andrea Meza