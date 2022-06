Nacho Casano pierde el privilegio de salvar a uno de los nominados de ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un comunicado de La Jefa ubicado dentro de un sobre negro se iba a leer en la gala de esta noche y este contenía un anuncio que nadie esperaba en ‘La Casa de los Famosos’.

Como se sabe, cada viernes le toca al líder semanal dar a conocer el nombre del participante nominado que desea salvar, sin embargo, Nacho Casano, quien tenía ese privilegio, se ha quedado sin esa opción por haber consultado con varios de sus compañeros la decisión que únicamente le correspondía tomar a él.

Entre los habitantes nominados a los que podía sacar de peligro de la eliminación se encuentran Salvador Zerboni, Ivonne Montero, Rafael Nieves y Osvaldo Ríos, mismos que el próximo lunes tendrán que hacer sus maletas para ir al SUM.

A pesar de que son cuatro los nominados, Nacho únicamente se debatía entre dos opciones que eran Ivonne y Osvaldo, pues su prioridad es que los del cuarto morado (Daniella Navarro, Laura Bozzo, Rafael y Zerboni) sean eliminados antes que sus compañeros del cuarto azul que lo conforman, además de él, Lewis Mendoza, Juan Vidal, Natalia Alcocer, Toni Costa, Montero y Ríos.

Desafortunadamente para Casano, él cometió el error de convocar a todo su cuarto para discutir sobre la salvación de este día, que finalmente no se concretó, ya que las reglas dictan que esa decisión era personal así como lo son las nominaciones.

“Bien hecho Telemundo hicieron lo correcto”, “Voto masivo para sacar a OSVALDO”, “Excelente. Gracias a La Jefa por hacer cumplir las reglas”, “Ahora comienza la campaña para que se vaya Osvaldo”, “Gracias por escucharnos Telemundo, Fuera Osvaldo”, son las primeras reacciones que ha emitido el público a través de redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Y las situaciones inesperadas no pararon ahí, pues Niurka hizo una aparición virtual en la gala para anunciar que el próximo lunes, el día que también se anunciará al séptimo eliminado, estará presente en el programa. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Sigue leyendo: Niurka le tira tremendo desaire a Héctor Sandarti, durante un en vivo con La Casa de los Famosos

– Complot: el público le pide a “la jefa” de La Casa de los Famosos que todo el cuarto azul vaya al SUM y prohíba la salvación de Osvaldo Ríos

– Salvador Zerboni advierte tomar represalias contra Osvaldo Ríos tras recibir el “beso de la muerte”