Salvador Zerboni advierte tomar represalias contra Osvaldo Ríos tras recibir el “beso de la muerte”

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ está viviendo su semana más polémica.

Primero vino la expulsión de Niurka Marcos el pasado lunes, que con el 48% de los votos tuvo que despedirse para siempre de la competencia, sin embargo, ese mismo día ocurrió algo que aún tiene a los fans debatiendo en las redes sociales.

Antes de que Salvador Zerboni entrara a la sala de eliminación, Osvaldo Ríos decidió despedirse de él dándole un beso en la boca que él dice fue “el beso de la muerte”. En su momento Zerboni no hizo nada y se quedó parado frente a Osvaldo mientras este lo agarraba de la cara, pero ahora ya se conoce con exactitud cómo se sintió Salvador al respecto.

Platicando con sus compañeros del cuarto morado (Laura Bozzo, Daniella Navarro y Rafael Nieves), Zerboni decidió romper el silencio y con los sentimientos a flor de piel expresó:

“Sentí el acoso que me hizo. La agresión que me hizo. Todo esto va a tomar represalias” Salvador Zerboni

Y al parecer muchos dentro de la casa no se habían percatado del beso de Osvaldo, pues en la noche de nominaciones de ayer todos los habitantes terminaron por enterarse de esta situación después de que Ríos volviera a quedar en riesgo de ser eliminado, ya que al terminar la gala se levantó del sillón diciendo: “Y todo por un beso”. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@lcdlf2022)

“#sancionparaosvaldo”, “FUERA OSVALDO. Fue un beso sin consentimiento. Poco hombre. Falta de respeto. ESO NO SE HACE. SEA A UN HOMBRE O MUJER”, “Creo que ya está mostrando su verdadera cara”, “Ese Sr. perdió la cabeza en serio”, “Hay que ir a reportar eso a Telemundo, o sea qué cosa, una falta de respeto lo que hizo él”, “Hay que hacer ruido para que lo saquen y no dejen que Nacho lo salve”, “Deberían ver cómo sancionan a Osvaldo por la agresión y el contacto físico no permitido. Anular su salvación como sanción al hecho tan grave de que le hiciera eso a Zerboni”, expresan los fans de ‘La Casa de los Famoso’.

La actitud de Osvaldo, por supuesto, tuvo una reacción en Zerboni y no dudó en enfrentarlo.

