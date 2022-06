Rafael Araneda fue al hospital por una cosa y terminó hospitalizado y operado por otra: esta es su historia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque para la mayoría de los padres de Latinoamérica su día fue de festejo, el caso de Rafael Araneda fue totalmente diferente, pues terminó metido en el quirófano de un hospital.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor reveló que acudió al nosocomio para atenderse un problema en las vías respiratorias, todo esto durante el fin de semana del día del padre, pero al realizarse los análisis correspondientes los médicos se percataron de que había algo más complicado que necesitaba ser atendido urgentemente.

“Lo primero es desearles un feliz día del padre. Les cuento de mi ausencia en @enamorandonosusa y en @radiopudahuel. Ya me venía sintiendo mal, y con un dolor fuera de lo común en mi garganta el miércoles pasado. Resumen: el doctor me manda al hospital para bajar la infección e hidratarme y aparece una sorpresita en uno de los exámenes: un pólipo que extirpar. Y ya ayer al quirófano y todo salió muy bien y he tenido los cuidados necesarios”.

Continúa: “Nada para alarmarse, ni exagerar, es algo que conoce mi cuerpo ya que hace años ya me habían operado de lo mismo, ,por alguna condición de mi sistema y producto mis hiperalergias, que esto se repitiera con los años. Y así fue. Y aquí vamos, agradecido de estar mejor en poco tiempo, adolorido pero bien, super bien atendido y rodeado de cariño. Esto es sólo para que sepan, por qué no me verán algunos días y si me ven, será al estilo cine mudo”.

Asimismo, el chileno informó a sus seguidores que, debido a este procedimiento quirúrgico, se ausentará de las próximas emisiones del programa Enamorándonos, pues se enfocará completamente en su recuperación para estar al cien por ciento y poder volver al foro muy pronto.

La buena noticia, es que hay fecha para su regreso y fue también a través de Instagram que dio esta información, aunque aún sin decir una palabra de su boca: “Hoy en silencio y solo con gestos y textos pase a saludar al tremendo equipo de @enamorandonosusa y también participe por unos minutos del inicio del show junto a @anapatriciatv @milynette @pietro.pizzorni @loscupidosband @laleiromusic @marioalain_music Siempre agradecido por el cariño y a seguir la recuperación. Regresamos el 22 de agosto”. View this post on Instagram A post shared by Rafael Araneda (@rafaaraneda)

Lee más sobre Rafael Araneda:

Tras su cirugía: Así fue la reaparición sorpresa de Rafael Araneda en ‘Enamorándonos USA’

Rafael Araneda se ausentará unos días de ‘Enamorándonos USA’ para cumplir el reposo médico

Karina Banda se casó: en su boda no estuvieron Rafael Araneda y Ana Patricia Gámez, conductores de Enamorándonos USA