Tras su cirugía: Así fue la reaparición sorpresa de Rafael Araneda en ‘Enamorándonos USA’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El presentador de televisión Rafael Araneda hizo una aparición sorpresa en el programa ‘Enamorándonos USA’, aunque esta vez fue de una manera bastante llamativa, pues todavía no puede hablar debido al procedimiento médico al que tuvo que ser sometido hace aproximadamente una semana.

El chileno tuvo una participación un poco divertida, pese a que no podía mencionar una palabra por las indicaciones que le dieron los especialistas de la salud después de haber sido operado, en esta ocasión contó con el apoyo de unos carteles impresos para comunicarse.

“Hoy en silencio y solo con gestos y textos pase a saludar al tremendo equipo de @enamorandonosusa y también participe por unos minutos del inicio del show junto a @anapatriciatv @milynette @pietro.pizzorni @loscupidosband @laleiromusic @marioalain_music. Siempre agradecido por el cariño y a seguir la recuperación!!! Regresamos el 22 de agosto”, fue el mensaje que acompañó la publicación que realizó.

Araneda hace poco se pronunció para mostrar su agradecimiento por todas las palabras positivas que le han enviado durante su proceso de recuperación. Explicó que se siente muy afortunado por todos esos mensajes que le siguen llegando. Además, aprovechó de aclarar que ha ido avanzando bastante bien.

“De todo corazón muchas gracias por todas las muestras de cariño y las buenas energías que me han mandado y me siguen llegando. Les cuento que me han servido mucho para estar cada día un poco mejor y más cómodo. Sigo en modo silencio y reposo post cirugía. Abrazo de gratitud“, escribió en la red social de la camarita.

La particularidad de esta presentación se debe a que el equipo completo del mencionado programa se va de vacaciones y regresan dentro de dos meses. Además, a través de la cuenta oficial de @enamorandonosusa, resaltaron que ellos seguirán manteniéndose activos en sus sus redes. View this post on Instagram A post shared by Enamorandonos USA (@enamorandonosusa)

Además, explicaron que se sienten muy felices así como agradecidos por la audiencia que han logrado durante todo este tiempo. A su vez, detallaron que se trata del final de esta temporada y en el mes de agosto regresarán recargados.

Te puede interesar:

· Rafael Araneda se ausentará unos días de ‘Enamorándonos USA’ para cumplir el reposo médico

· Karina Banda reveló nuevos detalles de su salida de ‘Enamorándonos USA’ y aseguró que se vio envuelta en la ansiedad

· Audiencia de ‘Enamorándonos USA’ reaccionó de manera sorprendente tras la conducción de Karina Banda por un día