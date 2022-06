Rafael Araneda se ausentará por unos días de ‘Enamorándonos USA’ para cumplir el reposo médico

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El presentador Rafael Araneda de manera repentina se ausentó de sus funciones laborales donde ofrece entretenimiento a una audiencia determinada. Sin embargo, el público que más se sintió sorprendido fue el de ‘Enamorándonos USA’, tras no verlo con sus bromas divertidas para hacer el programa más agradable. Por ello, explicó la situación de salud que está atravesando, pues desde hace algunos días ya venía presentando malestar en su cuerpo.

El chileno sería atendido por los especialistas por una complicación en su garganta, aunque todo cambió cuando le realizaron un chequeo médico y vieron que había algo más en su cuerpo que debían eliminar lo antes posible.

“Les cuento mi ausencia en @enamorandonosusa y en @radiopudahuel. Ya me venía sintiendo mal, y con un dolor fuera de lo común en mi garganta el miércoles pasado. Resumen: el doctor me manda al hospital para bajar la infección e hidratarme y aparece una sorpresita en uno de los exámenes: un pólipo que extirpar. Y ya… ayer al quirófano y todo salió muy bien y he tenido los cuidados necesarios. Nada para alarmarse, ni exagerar, es algo que conoce mi cuerpo ya que hace años ya me habían operado de lo mismo”, explicó Araneda en su cuenta personal de Instagram.

También manifestó que no es la primera vez que pasa por una intervención quirúrgica de este tipo, pues hace algunos años también se vio con la misma problemática y tuvieron que extirparlo. A su vez, los especialistas en el área para ese momento le dijeron que eso con el transcurrir del tiempo pudiera repetirse y así fue.

Luego de haber sido tratado, el presentador de televisión se mantendrá alejado por unos días de sus labores profesionales, pues debe cumplir con reposo médico para poder regresar lo antes posible y seguir ofreciendo contenido de calidad a la audiencia.

“Por alguna condición de mi sistema y productos mis hiperalergias, que esto se repitiera con los ojos… y así fue. Y aquí vamos. Agradecido de estar mejor en poco tiempo, adolorido pero bien, súper bien atendido, y rodeado de cariño. Esto es sólo para que sepan por qué no me verán algunos días y si me ven, será al estilo cine mudo”, finalizó en la mencionada red social.

