Karina Banda reveló nuevos detalles de su salida de ‘Enamorándonos USA’ y aseguró que se vio envuelta en la ansiedad

La presentadora mexicana Karina Banda se encuentra atravesando una etapa de cambios radicales en su vida profesional. Todo se generó desde el momento que le dieron a conocer que tenía que salir de la conducción del programa ‘Enamorándonos USA’.

Durante una entrevista concedida en el podcast ¿Y ahora, pa’ dónde?, pues expresó que sintió que la vida la “sacudió” con dicha determinación. A su vez, también se dio a conocer que formará parte del nuevo proyecto ‘La Isla Enamorándonos’ donde podrán participar solamente aquellos que hayan estado en el anterior, mientras que los ganadores deberán casarse.

“Justo el día que Ana Gabi me invitó al podcast fue el día que me despedía del programa que venía haciendo por 7 meses, todo estaba yendo muy bien pero mis jefes tenían otro proyecto para mí, aunque es emocionante, el hecho de perder tu estabilidad… Yo ya tenía mi rutina y vinieron y me movieron todo, yo ya me sentía feliz, la gente, en mi zona de confort, el recibir esta noticia me sacudió“, manifestó la mexicana.

Luego de decisión que había sido tomada por los directivos del canal ella explicó que se vio envuelta en la ansiedad y que hace aproximadamente dos años estuvo tan afectada que debió asistir a terapia para tratar de buscarle una solución.

“Desafortunadamente, soy una persona que quiero controlar todo, es parte de mí, y entre que todo lo quiero controlar a veces no puedo controlar mis sentimientos ni mis pensamientos”, expresó. View this post on Instagram A post shared by KARINA BANDA (@karinabandatv)

La ganadora de seis premios Emmy expresó que no es la primera vez que pasa por un caso así. Sin embargo, esto no fue motivo para no sentirse afectada.

“Esta carrera es súper inestable, es bien fuerte porque es una montaña rusa… Esto ya me había pasado antes, pero pues nunca deja de sorprenderte y de causarte esta ansiedad que es una de las cosas que me he tenido que enfrentar… Entrando en mis 30 me di cuenta de que es algo horrible, es así como una presión en el pecho y también sientes como que te falta el aire, es una angustia rarísima”, dijo la esposa del cantante Carlos Ponce. View this post on Instagram A post shared by KARINA BANDA (@karinabandatv)

