Daniella Navarro hizo una escalofriante confesión en ‘La Casa de los Famosos’

La actriz Daniella Navarro durante las últimas semanas ha sido una de las participantes que más ha dado de qué hablar durante su participación en ‘La Casa de los Famosos’, todo tomó mucho más fuerza desde que su rivalidad con Niurka Marcos fue incrementando hasta el punto de ser eliminada hace una semana. Sin embargo, ahora hizo una confesión delante de las cámaras de Telemundo, se trata de una etapa de su vida.

“Viene una de las peores etapas de mi vida que ser abusada por mi abuelo y no poder decir absolutamente nada porque ya sentía que yo era responsable de que mi mamá tuviera el corazón roto y no quería romperle el corazón diciéndole que su papá abusaba de nosotras y seguí guardando rabia en mi corazón”, dijo durante el reality show.

“Mi mamá me regaló el que es mi mejor amigo hoy en la actualidad, que es mi hermana, y decidí no romper la felicidad que eso había traído a la familia y me lo guardé hasta mis 25 años”, señaló en Telemundo.

A su vez, aprovechó para comentar que mientras estuvo casada no vivió el mejor momento de su vida, tras haber compartido su vida de manera legal con quien fue su esposo, este la hizo sentir mucho peor y terminó haciendo cosas de las que se arrepiente.

“Como me casé tan jovencita mis emociones y mi autoestima, que no venía muy bien por todo lo que ya han visto, no estaba reafirmada y esta persona en vez de ayudarme la empeoró y empecé a hacer cosas que no debía hacer como poner sustancias en mi cuerpo que no eran correctas, inyectarme (en las) piernas por tratar de compensar el estándar que no era el mío”, explicó la actriz.

Navarro detalló que atravesó un grave problema de salud que ponía en peligro la vida de ella o la de su hija, a lo que ella respondió que prefería dejar de hacerse tratamientos para que su pequeña no naciera con ningún tipo de problemas.

“Con la llegada de mi princesa empiezo a sufrir un problema en mis piernas cuando estaba embarazada y se corría el riesgo de que si hacía tratamiento mi hija podía venir con alguna condición. Era que mi hija estuviera bien o eran mis piernas y yo decidí que fuera mi hija y no quise hacer más tratamiento”, dijo Navarro.

Tras las dificultades en sus piernas y conocer que le querían amputar una de ellas, viajó a Venezuela donde fue tratada por otro especialista que hasta el momento la sigue ayudando, pues cuenta con unos medicamentos que han permitido que siga teniendo ambas partes de su cuerpo.

“En el 2019 un médico dijo que ya no podía hacer nada por mis piernas y que para que no tuviera una trombosis o algo referente al corazón iban a tener que cortar un pedazo de mis piernas. Mi madre y yo trabajamos hasta más no poder… yo decía que si me iban a quitar una parte de mi cuerpo que lo hicieran en mi país”, manifestó con lágrimas en su rostro.

