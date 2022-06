Daniella Navarro dejó su trasero al descubierto y esta fue la reacción de Toni Costa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La estadía en ‘La Casa de los Famosos 2’ para muchos se ha tornado bastante tensa e incluso hasta incómoda. Todo este tema parte del hecho de la convivencia, pues ninguno de los concursantes pueden salir a menos que sean eliminados.

Con el transcurrir del tiempo la tensión va aumentando entre todos, ya sea por los amoríos fugaces que se generan, por la falta de respeto, gritos y discusiones que se van generando entre todo el equipo de participantes que todavía permanecen ahí.

Sin embargo, desde hace algunos días comenzaron a hablar sobre un tema que ha ocasionado curiosidad en algunos, risas en otros, pues la vedette, Niurka Marcos, aseguró que le haría “brujería” a Laura Bozzo, palabras que no solo han sido rechazadas por quienes se mantienen en la casa, también se ha mostrado en las redes sociales.

Tras esta situación donde han manifestado que la cubana tiene hasta un altar dentro del domicilio donde se encuentran todos, estos prefirieron buscar medidas de “protección”. Por ello, gran parte de los participantes tomaron la determinación de pintarse cruces color negro en el rostro.

Posteriormente, se registró una fuerte discusión donde Daniella Navarro le dijo infinidades de vulgaridades a la cubana, y en una ocasión decidió bajarse el pantalón que llevaba puesto para mostrar sus glúteos. A un lado se encontraba el bailarín, Toni Costa quien prefirió bajar la mirada y cubrirse con su gorra para no ver lo que esta hizo delante de todos. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Entre Navarro y Marcos la pelea fue subiendo de nivel, los gritos no paraban, así como tampoco lo hacían con los insultos, pues entre ambas se recordaron el día que llegaron a este mundo. Todo comenzó cuando los integrantes del reality show estaban dialogando sobre lo que sería el presupuesto de la semana. View this post on Instagram A post shared by La Casa de Los Famosos ® (@lacasadelosfamosos.tv)

La vedette al verle las caras marcadas a los demás se enfureció, sabía que lo estaban haciendo por ella. Además, esto lo consideró como una burla no solamente por ella, también para su religión. De hecho, Daniella hasta la ofendió y le dijo que era una “pend***”, a lo cual la cubana le dijo que su madre.

