Madre de Daniella Navarro la defiende ante las acusaciones a las que fue sometida por Niurka Marcos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carlota Santodomingo, madre de la actriz Daniella Navarro, luego de todos los malos comentarios que dijo Niurka Marcos sobre su hija, quiso salir a defenderla, pues considera que muchas de sus acusaciones terminan siendo falsas. La controversia tomó mayor fuerzas luego de haber sido eliminada la cubana de ‘La Casa de los Famosos’ el pasado lunes.

“Me molesta es que estén metiendo a mi hijo de que trabaja aquí como alto ejecutivo de Telemundo, señora Niurka qué maldad tan grande. Y usted se acaba de meter también con mi nieto, que tiene 10 meses de fallecido. Mi hijo y mi nieto viven en Bogotá y Carlos Enríquez no es de apellido Navarro porque es de mi segunda relación, entonces no entiendo tanta maldad de su parte. Mi hija no la sacó, la sacó fue el público por sus actitudes y mi hija no va a ser marioneta suya“, dijo en ‘La Mesa Caliente’.

Santodomingo relató que es bien triste la forma en la que está criando a su hija Romina, empezando por el hecho que los padre deberían ser un gran ejemplo para el futuro de sus pequeños, y darles calidad de vida que los impulse a ser, inclusive, mejores personas que ellos.

“Qué lamentable cómo está criando a su hija, por eso nosotros los papás debemos de ser ejemplo porque mire la imagen y semejanza de su hija Romina, es la suya, qué lamentable señora. Lo siento de verdad; pero con mi familia no se vuelva a meter porque usted no es Dios ni es todopoderoso, es una persona que el público la saca por su conducta y por sus actitudes, así que por favor respete porque todos los que están ahí tienen familia”, le dijo a las conductoras del mencionado programa.

La madre de la actriz venezolana explicó que actualmente se encuentra viviendo una situación bastante compleja que la ha llevado a estar tomando medicinas para poderse controlar principalmente los ataques de ansiedad. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

“Estoy tomando antidepresivos, que nunca había pasado, porque he tenido ataques de ansiedad, de pánico porque realmente como mamá el hecho de que estén hablando del hijo es muy fuerte y como yo les he dicho Daniella es todo para nosotros la familia, que ya somos muy poquitos”, agregó Carlota.

Te puede interesar:

· Daniella Navarro dejó su trasero al descubierto y esta fue la reacción de Toni Costa

· Niurka Marcos cuenta cómo fue Juan Vidal en la intimidad y revela si esperará que salga de ‘La Casa de los Famosos’

· Ex de Niurka Marcos asegura que desea regresar con ella y dice que Juan Vidal es: “Un poco hombre”