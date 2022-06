¿Diferencias por la religión? Alicia Machado rechaza las presuntas amenazas de Niurka Marcos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La vedette Niurka Marcos no ha dejado de generar controversia desde hace una semana que fue eliminada de la segunda edición de ‘La Casa de los Famosos’. En esta ocasión, existió un nuevo enfrentamiento ahora con la ganadora de la primera entrega transmitida el año pasado, se trata de Alicia Machado.

Cuando se trata de hablar de religiones siempre genera conflicto entre las diferencias que pueden llegar a existir, y es que este fue el caso cuando la venezolana rechazó que la cubana la estuviese amenazando con el tema de la santería.

“No hay una cosa más horrible que me amenaces con tu religión. Los santeros son unas bellas personas y la santería es una religión muy sagrada y muy importante. Pero debemos de respetar la religión de cada quien, no me amenaces con tus santos, y eso me parece que está fuera de lugar”, dijo Alicia Machado en una edición especial de ‘La Casa de los Famosos’.

La también actriz en diversas ocasiones ha sido criticada por presuntamente haberle estado haciendo “brujería” a otras personas, pues en una ocasión fue lo que insinuó que haría con su compañera Laura Bozzo quien también estaba con ella en el mismo reality show.

Sin embargo, ella considera que Alicia no debería estar opinando acerca de las creencias de los demás, al tiempo que le dijo que eso pasaría a ser una burla para los que tienen su fe puesta en algo. Además, explicó que en la vida cada quien debería tener mucho cuidado porque a veces las cosas se terminan regresando.

“Escucha bien Alicia, a ti tu empresa te puedes estar pagando lo que tú quieras mija, pero lo único que tú no deberías hacer es cuestionar la religión de nadie porque eso es delicado, eso es demasiado, demasiado delicado. Es meterte con la fe de otras personas ¿Oíste mija?. Pero aguas, porque la vida te puede marcar un revés, escucha bien lo que te estoy diciendo”, dijo Marcos en la ‘Saga Live’.

La cubana ha manifestado su molestia por la salida del concurso, considera que todo se dio en extrañas condiciones.

