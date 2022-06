Adamari López escuchó la crítica de Niurka hacía Toni Costa, y lo hizo sin perder la elegancia: La Casa de los Famosos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López parece tener claro que de su boca no saldrá ningún comentario negativo sobre el padre de su hija, Alaïa. El famoso bailarín español sigue dando de qué hablar adentro de La Casa de los Famosos. Su estrategia es la de mantenerse casi imparcial adentro del reality. Es del cuarto azul, pero cofraterniza con los del cuarto morado. Este juego también lo tenían Ivonne Montero y Osvaldo Ríos, hasta que ambos terminaron escaldados. Niurka marcos hizo referencias a esto y el español no salió bien parado.

Los del cuarto azul están presionando a Toni para que se decida, para que se aleje de Daniela Navarro, para que marque distancias con Laura Bozzo, Salvador Zerboni y Rafael Nieves. La misma Ivonne Montero le ha puesto su vivo ejemplo, para que sepa que así como se lo hicieron a ella, también él podría terminar herido el fuego cruzado. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Niurka estuvo en Telemundo y conversó con Héctor Sandarti y Jimena Gallegos sobre algunos participantes. Al tener que hablar de Toni Costa no dudó en decir que al ex de Adamari López le hace falta tener autoestima. Quique Usales abordó el tema en Hoy Día, junto a López. Ésta ni se inmutó. La puertorriqueña se niega a emitir juicios de opinión acerca del papel de su ex en la casa. Pareciera preferir que el público lo vea adentro y dejar que ellas y ellos solos se armen una opinión sobre el papá de su única hija.

