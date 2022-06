Osvaldo Ríos habló acerca del beso que le dio a Salvador Zerboni en ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Osvaldo Ríos asistió a una de las galas de ‘La Casa de los Famosos’ tras ser eliminado del reality show de Telemundo y habló acerca del beso en los labios que le dio a Salvador Zerboni y de lo que significó ese momento que el público no perdonó.

“Mira, yo creo que marcó la diferencia entre ser hipócrita y ser sincero”, expresó Ríos en principio.

El beso de Ríos a Zerboni llegó sin consentimiento y el público expresó que Ríos debía ser eliminado debido a su comportamiento.

“Cuando yo recibo 7 besos todos los días, todos los días él me daba un besito en la mejilla, aquí muy cerquita de la boquita, me daba ese piquito y me decía ‘buenos días hermanito y hermanito’ y yo sabía que me había dado la puñalada por la espalda, que le había llevado información falsa a Laura diciéndole que yo quería sacarla del presupuesto cuando yo realmente fui a donde la jefa al confesionario a decirle ‘jefa ¿Cómo hacemos? porque la señora ni siquiera se hace un cafecito y queremos ver cómo hacemos’. Entre él y yo llegamos a un acuerdo de caballeros que ambos la íbamos a cuidar, a proteger y no la íbamos a dejar sin alimento”, también señaló el ex participante de ‘La Casa de los Famosos’.

Los televidentes de este programa expresaron sus opiniones tras las palabras de Ríos: “Por qué no reconoce que “el beso” fue una falta grave, aún sigue hablando como si hubiese sido un acto normal”, “Osvaldo no le hubiera dado un beso en la boca a Zerboni, porque ese beso logró que el se fuera a su casa, solo por un beso”, “Wao!! El no sabe que se vio todo por 24/7 el sigue mintiendo” y “Mi favoritos eran Oswaldo y Niurka pero los dos de verdad empezaron a tener un comportamiento no aceptable” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que hizo Telemundo Realities al respecto.

