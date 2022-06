Christian Nodal arremete contra Bad Bunny: “Hasta para cantar estupideces hay que tener talento”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Christian Nodal no sólo se ha caracterizado por ser uno de los exponentes de la música regional mexicana a su corta edad, sino que también ha acaparado la atención por sus constantes polémicas con otros artistas como J Balvin o Belinda, con quien incluso tuvo una relación con ánimos de llegar al altar.

En esta ocasión, el intérprete de ‘Botella tras botella’ volvió a protagonizar otro complicado momento al exponer su punto de vista respecto a otro reguetonero que se encuentra en la cima del éxito: Bad Bunny.

Durante una entrevista con la revista Rolling Stone en español, el cantante mexicano habló sobre los diferentes géneros y el valor de la cultura musical, a la que calificó de mágica.

“Yo creo que es muy bonito mantener las culturas, mantener siempre nuestra esencia, nuestra raíz. El regional es un género muy bello que tiene letras increíbles, melodías increíbles”, dijo el oriundo del estado de Sonora, México.

Adentrado en la plática, el ex prometido de Belinda señaló que grabar un tema musical implica mucho trabajo detrás por parte de los artistas, por lo que no está de acuerdo con las actuales letras que abordan géneros como el reguetón.

“Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejad*s y decir estupidec*s hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el cu*o, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo“, dijo Christian refiriéndose a la canción Safaera, de Bad Bunny.

Christian Nodal también afirmó que se siente a gusto con el género de música que realiza, contrario a lo que sucedería con otros estilos.

“Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas y por eso esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida. Claro, las marcas, cantar de sustancias ilícitas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso”, añadió el artista.

El intérprete mexicano mantuvo su postura frente al reguetón, el cual considera “no tiene contenido ni un mensaje positivo de la vida“. “Y tienen los reflectores, los focos y la atención que debería tener gente que sí compone, que sí canta, que sí ha dedicado tiempo”.

Nodal también habló sobre la industria musical y lanzó un fuerte comentario al respecto, pues equiparó la música con la “comida rápida”.

“La música ahorita mismo es comida rápida. La manera de consumir es de locos. Un hit mundial no dura lo que duraba antes. Podemos hablar de varios temas de canciones que han sido gigantes y te apuesto, hermano, que ya ni te acuerdas de la letra (…) las cosas no van así. Al arte hay que tomarle aprecio, al arte hay que valorarlo, al arte hay que tomarlo con mucho amor, con mucho respeto“, finalizó.

