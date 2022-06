Daniella Navarro arremetió contra Toni Costa y dice: “Él se cree que es Adamari”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz Daniella Navarro recientemente no dio muy buenos comentarios sobre Toni Costa, y es que hace poco hubo una conversación entre ella, Salvador Zerboni y Rafael Nieves. Durante la plática, la venezolana no se contuvo y decidió hasta mencionar a la ex del español.

“Cacahuate debe estar ca***o… porque él también se cree que es Adamari“, dijo haciendo referencia al instructor de zumba. Por su parte, los otros compañeros que estaban acompañándola asentaron con la cabeza para afirmar lo que ella comentó en ese momento.

Por si fuese poco, siguió comentando ciertas frases que resultaron un poco fuertes, y es que mantuvo lo siguiente: “Que hay que recordarle que la famosa es ella”, señaló en una de las transmisiones de ‘La Casa de los Famosos’.

El también coreógrafo ha sido uno de los participantes más controversiales durante su participación durante el reality show. A su vez, también lo han criticado demasiado, uno de los primeros motivos es por ser una persona extremadamente sensible, y es que en diversas ocasiones se ha desvanecido en medio del dolor que siente.

Durante una clase que estaba dictando, de manera repentina se puso a llorar mientras al fondo se escuchaba una canción de Karol G, titulada ‘Ocean’, lo que pudiera haberle traído recuerdos que lo conmovieron.

Sin embargo, eso no sería lo único porque ha recibido duros comentarios negativos por parte del resto de sus compañeros, y es que se trata de su ex Adamari López a quien no ha parado de nombrar durante este nueva temporada. Para muchos es bastante molesto, inclusive, sienten que es completamente incómoda la situación.

Varios de los otros concursantes hasta le han pedido que deje a un lado ese tema, pues quien está participando es él, no la madre de su hija Alaïa.

Desde hace algunos días el bailarín fue puesto entre la espada y la pared, pues sus otros compañeros le exigieron que ya era hora de decidir con cuál de los dos bandos se quedaría. A su vez, tenía que tomar una pronta decisión sobre su postura, pues recibió una amenaza que si no toma una pronta determinación en los próximos días tendría algunos resultados en su contra que no le generarían ningún beneficio.

