Maestra orilla al suicidio a estudiante tras varios meses de bullying

Una familia mexicana se encuentras desgajada por la muerte de Aldo Clavel, un joven estudiante que se quitó la vida el pasado 17 de junio debido al hostigamiento, violencia psicológica y humillaciones que recibía por parte de una de sus maestras del Bachilleraron Octavio Paz Lozano de Puebla, México.



De acuerdo con la madre de la víctima, Claudia Martínez, en más de una ocasión se reunió con las autoridades escolares para denunciar el maltrato que su hijo recibía en la escuela, pero no hicieron nada al respecto.



Sin embargo, el día que el menor se quitó la vida, la autoridad educativa se puso en contacto con la familia no para ofrecer condolencias, sino para solicitar la firma de ambos tutores con el fin de deslindar de toda responsabilidad a la institución.

“Yo no voy a poder dormir nunca“

Tras la negativa de los padres de familia, les indicaron que “lo acontecido no fue tan grave”.



“No podré dormir esta noche señora”, recuerda la mamá de Aldo que le dijo el director de la escuela José Luis Olguín.



El desatinado comentario de Olguín provocó que la madre de familia indicara entre lágrimas: “Si él no puede dormir ese día, yo no voy a poder dormir nunca, porque mi hijo ya no está más aquí”.



La madre de Aldo no era ajena al caso al bullying que sufría su hijo por parte de su maestra de matemáticas y cálculo integral: “Me decía que no quitarían a la maestra, que quien estaba mal era mi hijo y no ella. Les advertimos que era un peligro que siguiera dando clases. Nunca pedimos que la dejaran sin trabajo, sólo que la capacitaran, que le dieran nuevas herramientas para que supiera tratar a los alumnos y no quisieron”.



Aldo en una ocasión grabó a la maestra humillándolo frente a sus compañeros de clase y mostró el audio a su madre.



“A ver, que me digan cuándo yo les he pedido que le dejen de hablar a Aldo y todos se callaban, sus compañeros sabían a que se refería, pero pienso que por miedo a sufrir lo de mi hijo, nadie hablaba”, declaró la madre sobre aquel audio.



Después de varias súplicas, Claudia Martínez redactó un documento oficial dirigido a las autoridades escolares en el que indicaba que su hijo no asistiría más a la escuela debido a un sinfín de problemas desatados por el acoso de su profesora y que sus tareas serían enviadas por correo hasta el fin de curso.



La carta fue enviada un día antes de que el joven decidiera arrancarse la vida.



