“Sentí la muerte”: hispana que cruzó a EE.UU. hacinada en un camión hace 22 años relata terrible experiencia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasado 27 de junio las autoridades de San Antonio, Texas, reportaron el hallazgo de un tráiler con más de 50 inmigrantes hacinados. Hasta el día de hoy se reportan 51 fallecidos, 27 de ellos mexicanos, cuatro hondureños y dos guatemaltecos. El resto de las víctimas siguen sin ser identificadas.



Mientras el mundo fija sus ojos en esta desgracia, 14 inmigrantes, entre ellos cuatro niños, luchan por sobrevivir.



La noticia provocó que cientos de indocumentado que viven en Estados Unidos recordaran el duro momento que vivieron al momento de cruzar en una situación similar.



En entrevista con Univision, la guatemalteca Lorena contó que ella llegó a EE.UU. hace 22 años en una situación similar al de las víctimas.



“Es algo muy difícil y crítico porque no es fácil venir en un camión. Nosotros veníamos como 80 personas en el año 2000. Sentí la muerte”, detalló Lorena.



Así como los hispanos que murieron al interior de la caja de un tráiler supuestamente de la empresa Betancourt Trucking, Lorena y el resto de sus compatriotas tampoco traían agua y el aire era insuficiente.



“Uno no tiene aire, no hay agua… uno sólo puede gritar para ser auxiliado”, relató.

“Uno está entre la vida y la muerte”

Lorena también contó que el viaje es directo, sin paradas: “Primero se toman dos trocas, para salir de Guatemala y cuando se llega a México se toma el camión para cruzar Arizona. Después hay que caminar una hora y tomar otro camión para llegar a Estados Unidos”.



En el 2000 Lorena hizo un viaje de 7 a 8 horas hacinada: “Uno viaja encimado, uno arriba de otro. Primero los hombres y las mujeres van arriba. Ellos van gritando porque no aguantan el peso”.



El drama de Lorena se agravó en aquel momento porque viajaba embarazada y se sentía deshidratada: “Pero uno no puede hacer nada. Uno está entre la vida y la muerte”.



Lorena ha pedido a quienes tengan pensado llegar a Estado Unidos en las condiciones en las que ella llegó que lo piensen muy bien, sobre todo si tienen hijos y quieren viajar con ellos, porque como bien indicó, el viaje no es fácil.

Te puede interesar:

* Dueño de Betancourt Trucking advierte que el tráiler en el que murieron 51 inmigrantes fue clonado

* La mayoría de los sobrevivientes de la tragedia del tráiler de Texas están intubados

* 22 mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños entre los que murieron al interior de un tráiler de Texas

* Detienen a tres personas por la muerte de 50 migrantes al interior de un tráiler en Texas