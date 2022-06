Thalía se comió un ajo para darle un beso a un galán de telenovela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Thalía no ha dedicado su vida solamente al canto porque hace algunos años atrás también fue actriz. En una de las producciones en las que estuvo trabajando, tomó la determinación de comer ajo para hacerle pasar un desagradable momento a uno de sus compañeros de rodaje que fue sorprendido.

El hecho se registró en 1992 cuando la intérprete de ‘No me enseñaste’ quiso comer algo que le dejara un particular aliento, todo esto antes de grabar la romántica escena de un beso en la telenovela ‘María Mercedes’ y que sería realizada con Arturo Peniche.

“Fue una maldad. Me hizo la maldad de agarrar una cebolla roja, masticarla, y darle un beso. A lo mejor el ajo no es tan gacho, pero la cebolla, me ahogaba de la mordida que le di. ¿Para qué lo hice? ¿Para qué lo hice?”, reveló el actor a Chismorreo canal 6.

Peniche aprovechó para mencionar que haber trabajado con ella fue bastante divertido y que le agradó haber podido compartir con ella. Además, las grabaciones siempre se hacían de una manera más agradable porque intentaba hacer las cosas diferentes.

“Thalía y yo nos hacíamos muchas bromas, nos hacíamos muchas maldades. Obviamente, (los besos) eran de telenovela, no había lengüita ni eso”, agregó el actor.

Recordemos que el pasado viernes falleció doña Eva Mange y es que aprovechó para enviarle un fuerte abrazo y sus mejores palabras de condolencias ante esta lamentable pérdida. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

“Tengo mucho tiempo que no la veo. Mi Thalía te mando un beso muy grande. A Laura Zapata también le mando un beso muy grande”, haciendo alusión a la trágica noticia que invadió a la familia recientemente.

