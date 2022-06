El secreto fit de Ninel Conde es comer todo el día, pero la clave es comer cosas correctas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Años cuidando su cuerpo, a los 45, Ninel Conde ya es toda una experta en dietas y nutrición, y más ahora que ha decidido lucir su cuerpo en la plataforma exclusiva de OnlyFans. La actriz y cantante comparte los pilares del éxito para lucir un cuerpo fit, not fat.

Lo primero, comer todo el día:

Tengo que estar fit, claro, nunca fat siempre fit, así que la dieta hay que estar comiendo todo el santo día, pero cosas correctas. Yo como todo el día. Si tú me ves en veinte minutos me vas a ver comiendo; a las tres horas otra vez, a las tres horas otra vez.

Dormir ocho horas:

Cuando uno no duerme bien, no descansas, es más difícil porque te da más hambre. El cuerpo te pide azúcar, desgraciadamente, entonces duerman bien, duerman ocho horas por lo menos, porque si no, es muy difícil tener una figura correcta y sentirse bien.

Tomas suplementos, vitaminas y ¿adaptógenos?

Si yo no tomara vitaminas, suplementos, adaptógenos, bla, bla, bla, no, no aguantas un ritmo. Hay que vitaminarse.

¿Qué son adaptógenos?

Bueno, pues son varias sustancias como aminoácidos, como maca, como ginseng, como DPO (Dual Phase optimizers)… como varios que mi doctora de medicina alternativa me ha dado en base a los estudios que me ha hecho de sangre y las regulaciones hormonales, porque las hormonas a veces necesitan sustancias que con los alimentos no le damos y nos desbalanceamos hormonalmente; y entonces es cuando nos empezamos a sentir más cansados, a sentir que subimos de peso sin motivo alguno o que no bajamos si hacemos dieta.

El azúcar es la peor droga

El azúcar es de las peores drogas del mundo, junto a las drogas blancas, así es el azúcar, es adictiva y después quieres más y ¡no te llenas!

¿Cómo evitas la ansiedad?

Cuando tienes ya mucha ansiedad, (como) nueces pecanas o nueces de la india, o puedes hacerte gelatinas light.

