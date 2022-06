VIDEO: Empresaria acusa a Ninel Conde de boicotearle un evento en San Francisco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ninel Conde está de nuevo en el ojo del huracán, ahora acusada por la empresaria Lupita Madera de boicotearle un evento.

Fue en entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’, donde Madera acudió a denunciar lo que había pasado con la cantante en el Pride de San Francisco, Estados Unidos, en donde la había buscado para tenerla como artista principal en la fiesta de la diversidad.

Pero, al parecer, las cosas salieron mal, pues “El Bombón Asesino” se presentó en la misma ciudad, horas antes, de manera gratuita, lo que molestó a la empresaria.

“Yo contrato a la señora Ninel Conde para dos fechas aquí en la ciudad; me decidí a contratarla en esas dos fechas porque era la semana del Pride. Tengo personas que me estaban ayudando y me llama uno de ellos y me dice: ‘Oye Lupita que Ninel Conde también se va a presentar en el Pride y de a gratis‘ y así empiezan mis boletos a caer‘, dijo.

Supuestamente la empresaria le dio una gran cantidad de dinero como anticipo para que Ninel estuviera en su show.

“Yo ya había dado el anticipo de ella, el anticipo de los clubs y tengo un audio: ‘De hecho ella me comentó que aceptó porque eso le podría beneficiar a usted’, se oye decir a alguien cercano a Ninel en el audio.

“¿De qué manera crees que eso me puede beneficiar una presentación gratis antes de mi evento? Yo le suplicaba y le decía ‘Por favor cancela el Pride que yo estoy primero‘, pero nunca lo hizo. Llegó tarde, la gente ya se estaba yendo y tuve que regresar entradas. Sabía muy bien que me estaba boicoteando mi evento, y lo hizo por ahorrarse lo viáticos de su gira“, aseguró.

“No le pagamos completo porque el acuerdo era que si no llenaba, no se le pagaba. Lo hicimos por palabra y todo está por WhatsApp. Esperemos que esta señora no siga estafando gente, porque creo es a lo que se dedica”, agregó.

¡La empresaria Lupita Madera nos comparte en exclusiva que Ninel Conde la defraudó con dos presentaciones que tenía pactadas en San Francisco! 😱💃📺 #VLA #CuandoQuieroBailar pic.twitter.com/XklLlUGkyP — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 29, 2022

