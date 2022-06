FBI investiga si curas en New Orleans trasladaron niños de otros estados para abusar sexualmente de ellos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) abrió una pesquisa contra sacerdotes de la Iglesia Católica en New Orleans por supuestamente cruzar líneas estatales para abusar sexualmente de niños.

Oficiales de esa agencia y otras fuentes familiarizadas con la investigación indicaron a Associated Press que los sospechosos habrían trasladado a menores desde otros estados para abusar de ellos.

La pesquisa busca acusar de crímenes federales a presuntos curas pervertidos. Investigadores evalúan si estos violaron leyes como “Mann Act”, estatuto del 1910 contra el tráfico sexual que prohíbe el traslado de personas de otras demarcaciones para actos sexuales ilegales.

Según la prueba que manejan las autoridades federales, más de una docena de alegadas víctimas han sido entrevistadas.

El reporte sobre las indagatorias surge en medio de un proceso de bancarrota debido a las múltiples demandas contra los líderes de la arquidiócesis por alegamente hacerse de la vista larga a los ataques. En respuesta al informe de la agencia de noticias AP, la Arquidiócesis de New Orleans dijo desconocer sobre la pesquisa.

“Más allá del reporte de hoy de Associated Press, la Arquidiócesis de New Orleans no está al tanto de alguna investigación federal de abusos en el clero”, lee declaraciones que cita AP.

Por su parte, la Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes anticipó que la prueba que examinan las autoridades arrojará reveladores hallazgos.

“A nosotros nos alienta la noticia de que el FBI investiga abuso sexual y encubrimiento dentro de la Arquidiócesis de New Orleans. Nosotros no tenemos duda que esta evidencia revelará muchas más verdades de las que hemos recibido de oficiales de la iglesia en New Orleans. Una evidencia como ésta es absolutamente crítica, especialmente considerando la movida de jerarcas de la iglesia en Nueva Orleans de declararse en quiebra preventivamente, una movida que nosotros creemos fue diseñada para proteger los activos, secretos, y evitar que la información sobre el encubrimiento saliera a la luz pública”, argumentó la entidad.