Neoyorquinos sin seguro sufren eliminación de pruebas COVID gratuitas en calles y vans

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A principio del año, en pleno pico de los contagios COVID en la Gran Manzana, a causa de la variante omicron, donde se llegaron a reportar más de 50,000 casos positivos en un solo día, ver largas filas de neoyorquinos esperando horas en puestos en las aceras y vans que ofrecían pruebas de antigenos y PCR, totalmente gratis, se convirtieron en parte del paisaje en los cinco condados.

Y aunque actualmente la ciudad tiene un porcentaje de contagios superior al 8.55% y un nivel de alerta medio, neoyorquinos como Aida Hernández se han encontrado con la sorpresa de que la amplia mayoría de los sitios de prueba en las calles, ya no ofrecen el test de COVID gratis.

Ahora la regla es pagar cifras que oscilan entre los $100 y los $300, a menos que quien requiera la prueba pueda presentar carné de seguro médico, y documentos que certifiquen que viven en la Gran Manzana. Los turistas tienen que pagar.

“Hace unos días empecé a tener síntomas: tos seca, dolor de cabeza y pérdida del olfato, por lo que vine al puesto de Steinway donde siempre me han hecho las pruebas gratis y ahora me encuentro con que ya no me pueden hacer el examen sin pagar y me dicen que debo tener seguro médico”, comentó frustrada la colombiana de 47 años, quien aseguró no tener ni el dinero ni el seguro para la prueba, por lo que debió irse a casa sin conocer si tenía o no COVID.

Y es que según reveló una de las asistentes médicas que toma pruebas en una de las casetas de la populosa avenida en Astoria, Queens, la orden desde hace varias semanas es que quien no tenga seguro médico que cubra la prueba, se meta la mano al bolsillo.

“Es que el Gobierno ya no le está pagando a estas compañías por las pruebas que hacemos, entonces no hay otra opción que cobrar. Además también vimos que había mucho turista que quería tener la prueba para viajar gratis, y por eso también estamos pidiendo cualquier documento o identificación de que vive en Estados Unidos”, dijo la mujer.

Francisco Gómez, quien acudió hasta una de las vans que se estaciona cerca de la entrada del metro en Steinway se encontró con la misma noticia y lamentó que personas como él, sin recursos para costear una prueba ni seguro médico, puedan ahora tener el beneficio de acceder a este tipo de pruebas rápidas, que ayudaron a contener el auge del virus en el invierno.

“Yo sé que los casos han bajado mucho comparados con enero y febrero, pero igual el COVID no se ha ido, por lo que me parece muy preocupante que nos quiten a la gente más pobre e indocumentada esta opción de pruebas gratis”, dijo el mexicano, agregando que en dichos puestos de prueba no le aceptan el pasaporte de su país.

Pero en medio de las quejas de los neoyorquinos ante esta novedad, que quita la opción de hacerse la prueba en cualquier esquina, pues literalmente proveedores privados desplegaron puestos a lo largo y ancho de la Gran Manzana, autoridades de salud aclararon qué es lo que está pasando y advirtieron que las pruebas gratis no se han acabado en sitios y hospitales públicos.

“Lo que pasa es el resultado de un problema federal, porque el Congreso no dio más estos fondos de emergencia y algunos proveedores del servicio están ahorita cobrando por las pruebas, pues el Gobierno federal a esas proveedoras no les da más un reembolso por esos servicios”, comentó en diálogo con El Diario el comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, Dr. Ashwin Vasan.

Comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, Ashwin Vasan

El funcionario de la Administración Adams, sin embargo reiteró que la Gran Manzana está completamente lista para realizar las pruebas que sean necesarias sin costo alguno e invitó a que se acerquen a hospitales públicos o llamen a la línea 311 para entérarse de lugares de exámenes gratis y también pueden solicitar kits de pruebas que serán enviados a las casas.

“En todos los sitios de la Ciudad y los hospitales de Health and Hospitals seguimos haciendo pruebas diarias totalmente gratis y no pedimos documentación ni estatus migratorio. Así que estamos listos para ayudar a quien desee saber si tiene COVID y si ese es el caso podemos suministrarle medicamentos”, agregó Vasan. “Quiero destacar que estas pruebas gratis son para todos los neoyorquinos de todas partes de la ciudad y también para los turistas. Pueden acercarse en esta ciudad a todos los sitios, sin documentos y sin cobro y hay sitios para llevar pruebas caseras y son también gratis. Estamos preparados para hacer todas las pruebas que la gente necesite”.

El Departamento de Salud reiteró que es compromiso de la Ciudad hacer pruebas gratis sin importar si se tienen o no seguro médico y sin preguntar estatus migratorio. Estas pruebas son ofrecidas a través de médicos personales, farmacias, lugares del gobierno municipal, incluyendo unidades móviles de pruebas del DOHMH.

NYC Test + Trace aseguró que ha distribuido más de 16,5 millones de pruebas caseras a los neoyorquinos durante el último mes y más de 33 millones de pruebas desde enero pasado, para ayudar a mantener a los neoyorquinos en casa cuando están infectados.

Neoyorquinos sin seguro sufren eliminación de pruebas COVID gratuitas en calles y vans

¿Dónde hacerse pruebas gratis en la Ciudad de Nueva York?

COVID-19: Prueba Express: Puede programar una cita en uno de los lugares de prueba Express gratuitos del Departamento de Salud, que generalmente arrojan los resultados de la prueba en unas pocas horas.

Sitios de prueba de NYC Health + Hospitals: estos lugares ofrecen pruebas gratuitas, incluidos algunos sitios que evaluarán a niños de 2 años o menos. Aquí puedes conseguir más información sobre como localizar los lugares más cercanos

Portal de información de toda la ciudad sobre COVID-19: Lugares de prueba: Puedes ver un mapa de todos los lugares de pruebas disponibles, incluidos algunos que pueden no ser gratuitos.

El Departamento de Salud entrega pruebas caseras a los hogares de los neoyorquinos. Puede obtener pruebas rápidas de antígenos caseras gratuitas en los museos, zoológicos, bibliotecas y otros lugares de la ciudad de Nueva York. Muchos de estos sitios también ofrecen mascarillas gratuitas. Para encontrar una ubicación cerca de usted, visite NYC At-Home COVID-19 Test Kit Pickup.

También puede recibir las pruebas caseras por correo. Cada hogar en los EE.UU. puede recibir dos juegos de cuatro pruebas rápidas de antígeno en el hogar, independientemente de su estatus migratorio.

Para solicitar las pruebas gratuitas, o para más información: Visite COVIDtests.gov (disponible en inglés, español y chino), o Llame al 800-232-0233 (TTY: 888-720-7489; varios idiomas disponibles). La única información personal que deberá proporcionar para hacerse las pruebas es su nombre y dirección postal. También puede optar por realizar un seguimiento de su pedido proporcionando una dirección de correo electrónico.

COVID-19 en Nueva York en cifras