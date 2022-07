“Traumó a nuestros hijos de por vida”: arrestan a estrella del NBA por golpear brutalmente a su pareja [Fotos]

Justo cuando estaba negociando un millonario acuerdo con los Charlotte Hornets, a Miles Bridges lo detuvieron el pasado jueves en Los Ángeles, como consecuencia de las acusaciones por violencia doméstica que hizo su pareja.

Mychelle “Chelley” Johnson, madre de sus dos hijos y con quien mantiene una relación desde 2016, publicó en sus redes sociales varias fotos en las que se evidencian los brutales ataques que habría recibido por parte de Bridges.

“Odio que se haya llegado a esto, pero ya no puedo estar callada. He permitido que alguien destruya mi hogar, que abuse de mí de todas las maneras posibles y que traume a nuestros hijos de por vida“, indicó Chelley Johnson en Instagram.

Miles fue liberado tras pagar una fianza de $130,000 dólares en una comisaría de Los Ángeles. El alero tenía la opción de firmar un año más de contrato con Charlotte por $17 millones de dólares, o renunciar y esperar por un acuerdo máximo.

“Los Charlotte Hornets están al corriente de la situación que involucra a Miles Bridges. Estamos en el proceso de reunir información adicional”, anunció el equipo propiedad de Michael Jordan, que retiraría la oferta que realizó por el jugador.

Bridges, máximo anotador de los Hornets en la temporada, tendrá que comparecer en el juicio, que comenzará el 20 de julio. Como consecuencia de esta acusación, se espera que el jugador se termine de marchar y pase a la agencia libre.

Sources expect Charlotte to pull the qualifying offer for Miles Bridges making him an unrestricted free agent after being charged for domestic violence by the LAPD. — Emiliano Carchia (@Carchia) July 2, 2022

Publicación de Mychelle “Chelley” Johnson

“Odio haber llegado a esto, pero ya no puedo callarme. Permití que alguien destruyera mi hogar, abusara de mí de todas las formas posibles y traumatizara a nuestros hijos de por vida. No tengo nada que demostrarle al mundo, pero no permitiré que alguien que pueda hacer algo tan horrible no tenga remordimientos y pinte una imagen de algo que no soy. No permitiré que las personas a su alrededor continúen silenciándome y mintiendo para proteger a esta persona. No es ético, es inmoral, es realmente ENFERMO. Me duele el corazón, porque siempre he tenido esperanza y tanto amor. Por más aterrador que sea para mí, es hora de que me defienda. Ya no me callaré para proteger a los demás, porque me valoro a mí y a mis hijos más que a la ‘imagen’ de cualquier persona… una fractura de nariz, muñeca, tímpano desgarrado, músculos desgarrados en mi cuello por estar asfixiado hasta que me fui a dormir y una severa concusión. No necesito simpatía, simplemente no quiero que esto le pase a nadie más. Solo quiero que esta persona reciba ayuda, mis hijos merecen algo mejor. Eso es todo lo que quiero. Me duele, me duele todo, me duele esta situación. Lo más importante: tengo miedo y me duele por mis hijos, que fueron testigos de todo. Respete la privacidad de mi familia y deje de rumores y acusaciones repugnantes”.

