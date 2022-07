“Somos íntimos amigos”: Bad Bunny reveló que no tiene una relación amorosa con Gabriela Berlingeri

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El cantante Bad Bunny siempre ha sido caracterizado por mantener bajo perfil su vida privada, mientras que solo se ha enfocado en dejar a la luz pública su carrera musical y con ello los grandes éxitos que ha tenido durante todos estos años. Sin embargo, para nadie es un secreto que el intérprete de ‘Titi me preguntó’ sostuvo una relación amorosa con Gabriela Berlingeri, pues al parecer todo ha cambiado.

El pasado fin de semana ‘El Conejo Malo’ hizo un Live a través de su cuenta personal de Instagram que tuvo una duración mayor a tres horas, esto con motivo a la receptividad que ha tenido su nuevo álbum ‘Un verano sin ti’ que fue estrenado el pasado mes de mayo y aún se sigue manteniendo en los primeros lugares.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante del género urbano, no dejó de recibir preguntas por su presunta relación con Gabriela a quien se le observó varias veces en el Live. Además, en diversos momentos se vio bailando con él una de sus canciones. Sin embargo, para la fecha aclaró que ellos dos ya no tienen nada.

“Nadie sabe, solo dicen Gabriela es tu novia, Gabriela es su esposa. Nadie sabe que somos mejores amigos. Si mañana quiere tener un novio lo puede tener“, mencionó a las reiteradas preguntas que le hicieron.

Sus declaraciones dejaron sorprendidos a sus fanáticos pues ha sido una de las parejas favoritas, y es que él la llevaba a ella a cualquier gala o evento que tuviese, romance que se presume que inicio en abril de 2020 y que hasta hace poco estuvieron juntos.

Sin embargo, a muchos también les causó ruido ver la poca seriedad que tuvo al momento de decir que ya no tenían nada, pues simuló que tenía ganas de reírse, al tiempo que mencionó que: “Gabriela Berlingeri y yo somos ‘íntimos amigos, best friends'”. View this post on Instagram A post shared by 787 (@gabrielaberlingeri)

Recientemente, Gabriela fue la protagonista de uno de sus videos musicales donde ella sale vestida de novia y dentro del clip simulan que se están casando, así quedó evidenciado en ‘Titi me preguntó’.

