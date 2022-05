¿Está casado? Bad Bunny ofreció detalles de su relación amorosa con Gabriela Berlingeri

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como Bad Bunny, siempre ha sido caracterizado por saber llevar bastante bien su vida privada, y es que muy pocas veces ha ofrecido detalles de lo que hace o lo que no.

Hace algunos días dio a conocer que forma parte de la revista GQ y fue justo en este momento donde se abrió a la posibilidad explicar unas cosas, pues se trata de su relación amorosa con Gabriela Berlingeri con quien ya tiene bastante tiempo. A su vez, reveló que para él es de suma importancia mantener todo lo que tiene que ver con ella lo más reservado posible.

El Conejo Malo es también bastante reconocido por no dar muchas entrevistas a los medios de comunicación, resulta ser que para él no es agradable tener que someterse a un interrogatorio de un periodista. No obstante, en la mencionada revista declaró que: “La gente no sabe nada sobre mi relación”.

“No saben si estoy casado, ¿sabes? Tal vez ya estamos casados y la gente no lo sabe. Sólo estoy diciendo eso. No estoy casado”, manifestó.

Cuando se trata del manejo de las redes y todo lo que se pueda hacer público por ahí, Benito suele ser muy precavido en cuanto al contenido, pues tan solo tiene tres publicaciones y todas son de este año en la cuenta personal de Instagram. Además, no sigue a nadie desde su perfil. Sin embargo, es todo lo contrario en cuanto a sus seguidores porque tiene más de 39.7 millones de personas que lo siguen.

Jorge Ramos y su campaña para entrevistarlo

El periodista Jorge Ramos desde hace algunos días ha estado manifestado su deseo por querer entrevistar al puertorriqueño. No obstante, no ha recibido una respuesta positiva por parte del cantante. Además, se han encargado de realizar una campaña por diversas redes sociales para ayudar al mexicano.

Se trata de su nuevo programa ‘Algo personal’ que es transmitido por Vix, pues el comunicador lleva conversaciones muy fluidas con personalidades de diferentes ramas pero que al final terminan siendo relevantes para el consumo de los fanáticos.

Martínez también explicó que no le gustan las entrevistas porque en una ocasión llegó a tener una muy mala experiencia, desde ese momento consideró que era prudente lograr tomar medidas al respecto y ser bastante selectivo.

